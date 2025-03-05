Підкорили українців: 10 найпопулярніших серіалів Netflix, які варто подивитися
- На Netflix оновили рейтинг серіалів, популярних серед українців, включаючи нові релізи та відомі проєкти.
- Серед найпопулярніших серіалів: "Нульовий день", "Плеймейкерка", "Кассандра", "Токсичне місто" та інші.
Стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг серіалів, які останнім часом найчастіше дивилися українці. Цього разу у списку опинилися не тільки нові релізи, але й вже давно відомі проєкти, що стали улюбленими для багатьох.
У новому списку популярних серіалів – захопливі трилери, неймовірні драми та смішні комедії. 24 Канал розповість про них детальніше.
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"Нульовий день"
Колишній президент США Джордж Маллен міг би відпочивати та писати мемуари. Але після глобальної кібератаки, що спричинила загибель людей та хаос у країні, він готовий знайти відповідальних за трагедію. Маллен на своєму шляху стикнеться з багатьма проблемами – дезінформацією, амбіціями чиновників і власними темними сторонами.
"Нульовий день": дивіться трейлер онлайн
"Плеймейкерка"
Ісла – єдина сестра в родині, тож її часто не помічають. Але шанс на успіх з'являється, коли її брат змушений піти у відставку з посади президента компанії. Дівчину призначають на його місце. Вступивши в сімейний бізнес, Ісла має довести скептикам-братам і колегам, що варта цієї посади.
"Плеймейкерка": дивіться трейлер онлайн
"Кассандра"
Кассандра – це частина системи розумного будинку, що створили у 70-х. Та вже 50 років електронна хатня працівниця залишається без роботи. Коли в дім переїжджає нова сім'я з дітьми, Кассандра відчуває другий шанс. Вона готова піти на все для того, щоб знову не залишитися самотньою у цьому будинку.
"Кассандра": дивіться трейлер онлайн
До списку найпопулярніших серіалів потрапили й інші проєкти – як абсолютні новинки, так і нові сезони та вічно популярні стрічки.
- "Токсичне місто"
- "Американське вбивство Ґаббі Петіто" 1 сезон
- "Наглядач" 1 сезон
- "Ла-Пальма"
- "Любе дитя"
- "Гра в кальмара" 2 сезон
- "Шантаж" 2 сезон.