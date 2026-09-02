3 серіали, які стали світовими хітами: що подивитися ввечері

Є серіали, які просто подивилися. А є такі, після яких люди роками сперечаються про фінал, цитують персонажів і радять їх кожному, хто необережно запитав: "А що б такого подивитися?".

24 Канал зібрав захоплюючі серіали, які стабільно залишаються серед улюбленців глядачів і критиків.

"Пуститися берега"

Оцінка IMDb: 9,5



"Пуститися берега" /Фото imdb



Учитель хімії Волтер Вайт дізнається, що смертельно хворий, і вирішує забезпечити сім'ю фінансово. Для цього він разом із колишнім учнем Джессі починає виготовляти наркотики.

План "зароблю трохи грошей і зупинюся" швидко перетворюється на історію про владу, жадібність і те, як звичайна людина поступово стає зовсім іншою.

Що кажуть критики: серіал давно вважають одним із найкращих серіалів в історії телебачення. І це не просто слова фанатів: Rotten Tomatoes дає серіалу 96% позитивних оцінок критиків, а глядачі – 97%.

"Клан Сопрано"

Оцінка IMDb: 9,2



"Клан Сопрано" /Фото imdb



Тоні Сопрано – бос мафії з Нью-Джерсі, який має цілком звичайні для сімейної людини проблеми: дружина, діти, родичі, робота. Щоправда, його "робота" передбачає погрози, насильство і людей, які іноді загадково перестають виходити на зв'язок.

Через панічні атаки Тоні починає ходити до психотерапевтки, де намагається розібратися зі своїми проблемами. І тут мафіозна драма раптом перетворюється ще й на дуже людську історію про сім'ю, страхи та кризу середнього віку.

Що кажуть критики: серіал отримав 92% на Rotten Tomatoes, а глядацька оцінка ще вища – 96%. Критики особливо цінують психологічну глибину історії та те, що серіал не зводить мафію до красивих костюмів і стрілянини, а показує людей із усіма їхніми проблемами.

"Гра престолів"

Оцінка IMDb: 9,2



"Гра престолів /Фото imdb



Середньовічне фентезі, де кілька могутніх родин борються за Залізний трон. Тут є політичні змови, війни, дракони, любов, зради – і персонажі, яких краще не полюбляти занадто сильно, бо сценаристи можуть мати інші плани.

Що кажуть критики: Game of Thrones отримав величезне визнання за масштаб, акторську гру, сюжет і візуальну складову. На Rotten Tomatoes серіал має 89% позитивних оцінок критиків, а перші сезони особливо високо оцінювали за складну політичну історію та непередбачуваність.

Якщо вам хочеться чогось напруженішого, маємо для вас добірку серіалів-трилерів, які затягують із першої серії