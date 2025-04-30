Вибуховий трилер з Томом Гарді: новий фільм-бойовик став найпопулярнішим на Netflix

На платформі Netflix 25 квітня відбулась прем'єра фільму "Спустошення", де головну роль зіграв Том Гарді. Це американський бойовик та трилер, що став найпопулярнішим серед глядачів сервісу.

"Спустошення" (Havoc) збирає перші відгуки критиків та глядачів і підкорює Netflix. Кіно 24 детальніше розповість, що варто знати про стрічку.

Дивіться також Найпопулярніший трилер на реальних подіях, який зараз дивляться українці на Netflix

Режисером фільму виступив Гарет Еванс, якого знають за дилогією "Рейд". Головну роль зіграв Том Гарді, а також серед акторського складу – Форест Вітакер, Тімоті Оліфант, Джессі Мей Лі, Джастін Корнуелл та інші. Зйомки відбувалися в Уельсі.

Про що розповідає "Спустошення"

У центрі сюжету – досвідчений детектив поліції Патрік Вокер, який розчарований та втомлений життям. У нього непросто складаються стосунки з сім'єю, а робота на кандидата в мери Лоуренса Бомонта йому не до вподоби.

Раптом у місті стається перестрілка наркодилерів, до якої виявляється причетним син Бомонда. Головний герой береться за розв'язання цієї справи.

Все виявляється заплутаним не тільки навколо злочинних організацій, але й політичних еліт, корупцій та постійної брехні. Він має не тільки зупинити всі змови, але й розібратися зі своїм життям, яке теж опиняється під загрозою.

"Спустошення": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики

IMDb – 5,8/10

Metacritic – 57/100

Rotten Tomatoes – 64%

Критики та кіноексперти здебільшого позитивно відгукуються про стрічку. Зокрема, відзначають неймовірні трюки, від яких неможливо відірватися, акторську роботу Тома Гарді та емоційність й адреналін у стрічці. Водночас сюжет та сценарій називають "прісним".

Поганенький сценарій, неглибокі персонажі та гідна подиву акторська гра наводять на думку, що Евансу краще було б спеціалізуватися на другій частині або екшн-серіалі великої франшизи, а не писати й режисерувати квазідраматичний фільм,

– написали на Variety.

На IndieWire похвалили відчуття режисера щодо гангстерського стилю, неймовірний екшн, який пояснює галас навколо цього фільму. Натомість у The Guardian більш критичний відгук – лише 2 бали з 5.

"Відверто кажучи, дія і насильство занадто хаотичні й майже безглузді, а міський пейзаж у стилі CGI-Готема, де розгортається драма, здається мені занадто штучним", – висловився критик.

Підсумовуючи, якщо ви є шанувальником екшну, трилерів, захопливих бойових сцен, – фільм цілком може завоювати вашу прихильність.