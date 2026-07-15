Вони стали "білими воронами": з якими акторами ніхто не хоче працювати

Іноді так буває, що у силу характеру та поведінки знаменитостей, з ними важко працювати на знімальному майданчику. Навіть, якщо їхній тиипаж ідеально підходить на роль, режисери або зіркові колеги все ж відмовляються від роботи з такими людьми.

І у кожного на це є свої причини. 24 Канал детальніше розповість про кого йдеться і чому так сталось.

Едвард Нортон

Зірка фільму "Бійцівський клуб" і друг Берда Пітта заслужив собі не надто хороші відгуки у Голлівуді. Режисери його реально побоюються. Усе через те, що Нортон зациклений на контролі. Він дозволяє собі переписувати сценарії просто під час знімань, навчає зіркових колег, як правильно грати (хоча вони не просять у нього про це), а з режисерами вступає у суперечку, як потрібно монтувати фільм.

Едвард Нортон / Кадр із фільму "Неймовірний Халк"

Крістіан Бейл

Очевидно, що цей видатний голлівудський актор віддається роботі на повну. Однак такої ж самопожертви він вимагає і від інших. Якось Крістіан потрапив у не надто приємну ситуацію, коли у мережу "злили" аудіозапис зі знімань фільму "Термінатор: Спасіння". З'ясувалось, що знаменитість нецензурно висловлювався у бік оператора, який випадково зайшов у поле зору Бейла і нібито збив налаштування на роль. Така поведінка голлівудської зірки неабияк здивувала світ кіно.

Крістіан Бейл / Кадр з фільму "Темний лицар"

Ембер Герд

Колишня Джонні Деппа давно стала антагоністкою Голлівуду. Однак ще до моменту "розборок" з актором, її вже не любили колеги. Усе через те, що Ембер поводить себе дуже зверхньо.

Під час знімань фільму "Аквамен" режисерам і продюсерам уривався терпець, адже неможливо було витримати постійні капризи та скандали Герд.

Ембер Герд / Кадр із фільму "Аквамен"

А що стосується гучного розлучення з Деппом, то жінка публічно звинуватила чоловіка у домашньому насильстві. Така заява стала ключовою в кар'єрах обох акторів.

Та врешті-решт правосуддя стало на бік Джонні. Суд визнав, що Герд поширювала наклепи про нього, які завдали йому значної шкоди. У результаті цього рішення Ембер зобов'язалася виплатити колишньому чоловікові мільйони доларів як моральну компенсацію.

Шайа Лабаф

Актора глядачі можуть пам'ятати з культового фільму "Трансформери". Його агресивна поведінка та незрозумілі виступи зруйнували кар'єру. До прикладу, Лабаф дозволяв собі бійки з колегами, міг тижнями не митись, мотивуючи тим, що "вживається у роль", а також під впливом алкоголю влаштовував хаос.

Шайа Лабаф / Кадр із фільму "Трансформери"

Кевін Спейсі

Актор, якого вважали одним із найвидатніших, раптом став не потрібним у Голлівуді. Свого часу Спейсі звинуватили у сексуальних домаганнях. А також виплило, що під знімань "Карткового будинку" актор отруював атмосферу на знімальному майданчику. Усе доходило до рівня небезпеки як для команди, так і для гримерів.

Зауважимо! У 2022 році актора виправдали у справі про сексуальні домагання щодо актора Ентоні Реппа.

Кевін Спейсі / Кадр із фільму "Секрети Лос-Анджелеса"

Нещодавно також закрили справу у зґвалтуванні, у якій фігурував американський продюсер Гарві Вайнштейн. Однією із жертв була акторка Джессіка Манн.