Для найсміливіших: 3 моторошні фільми, після яких ви не зможете заснути

Фільми можуть лякати в один момент – через раптову страшну сцену чи несподівану появу персонажа. Та є такі горори, після перегляду яких неможливо спокійно спати.

Кіно 24 розповість про стрічки, які перевірять ваші нерви на міцність. Під час перегляду серце битиметься швидше, а опісля ви не захочете вимикати світло.

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"Сонна лощина" (1999)

Детектив з Нью-Йорка Ікабод Крейн вважає, що все у світі можна пояснити з погляду науки. Його відправляють розслідувати дивні вбивства у містечку, жителі якого вірять у легенду про мстивого вершника. Він налаштований скептично і всі розповіді містян вважає нісенітницями.

Кожна сцена – візуальний кошмар. Відчуття приреченості повільно наростає, а тривожна атмосфера залишається з глядачем надовго.

"Сонна лощина": дивіться трейлер онлайн

"Дзвінок" (2002)

Журналістка Рейчел Келлер береться за розслідування смертей чотирьох підлітків. Вона виявляє, що страшні події відбулися після того, як підлітки подивилися касету та отримали дивний дзвінок. Ця плівка потрапляє до рук Рейчел: її подивилась не тільки вона, але й маленький син. У дівчини всього 7 днів, щоб врятувати себе й малюка.

Фільм тримає в напрузі до останнього кадру – тиша, шурхіт, вода й образ дівчини з чорним волоссям, що повзе з екрана, стали культовими символами жанру. Атмосфера фільму така гнітюча, що навіть після перегляду здається, ніби хтось дивиться на тебе з темряви.

"Дзвінок": дивіться трейлер онлайн

"Спуск" (2005)

Шестеро жінок вирушають досліджувати печери в горах, сподіваючись на цікавий і веселий відпочинок. Та після спуску в одну з печер, яку не оглядали люди раніше, вхід туди обвалюється. Дівчатам доводиться не просто шукати вихід, а боротися з жахливими людиноподібними істотами, які хочуть захистити свою територію.

Цей фільм лякає через велику кількість деталей – клаустрофобія, ізоляція, темрява і монстри. Від деяких сцен перехоплює подих, а після перегляду може бути страшно залишатися у малих приміщеннях.

"Спуск": дивіться трейлер онлайн