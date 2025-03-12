Ніч точно буде безсонною: 3 найстрашніші фільми жахів 2024
- У 2024 році вийшли три моторошні фільми жахів: "Довгоніг" режисера Оза Перкінса, "Субстанція" режисерки Коралі Фаржа та "Носферату" Роберта Еґґерса.
- Фільми виділяються своєю моторошністю, тривожністю та винятковими сюжетами, які залишають незабутнє враження.
Жанр горору переживає свій розквіт у кіноіндустрії. Минулого року вийшло безліч вдалих фільмів жахів на різноманітні теми, які не тільки здатні налякати до мурах, але й зацікавити глядача.
2024 рік був багатим на фільми жахів, які можуть увійти в історію кіно як найстрашніші горори. Вони виділялися своєю моторошністю й тривожністю. 24 Канал зібрав такі стрічки, які після перегляду не дадуть спати спокійно.
До слова Для тих, хто любить роздумувати: 3 фільми, які вразять своєю глибиною
"Довгоніг"
Режисер: Оз Перкінс
Рейтинг IMDb: 6,6
Дія фільму відбувається у 1990-х роках, коли жорстокий злочинець роками переслідує своїх жертв. Розслідування жахливих убивств заходить у глухий кут, тому за справу береться молода й талановита агентка ФБР Лі Гаркер. Вона прагне розшифрувати загадкові послання, які вбивця залишає на місці злочину.
Це один з найпохмуріших фільмів року, у якому постійно нагнітається напруга, а відчуття жаху тільки посилюється. Стрічка та її кошмарні образи немов проникає під шкіру та змушує боятись кожної сцени.
"Довгоніг": дивіться трейлер онлайн
"Субстанція"
Режисер: Коралі Фаржа
Рейтинг IMDb: 7,3
Елізабет Спаркл була популярною телезіркою, але після років у кар'єрі їй залишається вести лиш фітнес-програми. Жінка не може дозволити собі піти на пенсію, тому вирішує спробувати загадковий препарат, який має зробити з Елізабет молоду красуню.
Це нове бачення фільмів жахів, яке не так часто можна зустріти в сучасному кіно. Це не тільки тривожні картини й звуки, але й сам сенс: всі ці страшні події є наслідками невпевненості героїні через вимоги чоловіків до жіночої краси.
"Субстанція": дивіться трейлер онлайн
"Носферату"
Режисер: Роберт Еґґерс
Рейтинг IMDb: 7,3
Нова екранізація роману "Дракула" розповідає про молодого агента з нерухомості Томаса Хаттера. Він їде до Трансильванії та зустрічається з графом Орлоком, який хоче придбати маєток у Вісборзі. Томас згодом розуміє, що граф – не просто аристократ, а вампір. Наступною ціллю Орлока може стати дружина Хаттера – Еллен.
Фільм вражає зовнішнім виглядом моторошних створінь, які з'являються на екрані. Це жахлива стрічка, яка водночас і відлякує, і приваблює своєю інтригою та розвитком подій.
"Носферату": дивіться трейлер онлайн
До слова, раніше ми розповідали про найкращі фільми жахів XXI століття, які лякають до мурах. Різноманіття цих стрічок вражає, але кожна з них запам'ятається надовго.