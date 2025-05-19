Можуть довести до сліз: 5 найсумніших драматичних серіалів

Трагічні й сумні історії з потужними сенсами недарма викликають особливі емоції. Вони можуть витягнути назовні найпотаємніші почуття та пригнічений біль.

Життєві випробування, труднощі у вигаданих сім'ях чи реальні історії можуть шокувати, але водночас ставати близькими для глядача. Ці серіали можуть мати особливий вплив, вони ламають і збирають докупи, вражають і відчуваються як моральне очищення й справжній катарсис, пише Кіно 24 з посиланням Collider.

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"Коли вони нас побачать" (2019)

Чотирисерійна кримінальна картина заснована на реальній справі. П'ятеро темношкірих і латиноамериканських підлітків неправдиво звинуватили у нападі й зґвалтуванні жінки у Центральному парку в Нью-Йорку у 1989 році. Це болісне зображення того, як неправдиві свідчення руйнують життя п'ятьох юнаків та їхніх сімей через расизм.

"Коли вони нас побачать": дивіться трейлер онлайн

"Покоївка" (2021)

У центрі сюжету молода матір Алекс, яка залишає свого бойфренда-кривдника та самостійно виховує доньку. Дівчина влаштовується на роботу покоївкою, щоб забезпечувати сім'ю. У серіалі показують її випробування й труднощі. "Покоївка" – немов данина поваги молодим матерям, що не може не зворушити до сліз.

"Покоївка": дивіться трейлер онлайн

"Кінь БоДжек" (2014 – 2020)

Це анімаційний серіал про коня БоДжека, який колись був зіркою шоубізнесу. Він хоче повернути свій статус і популярність, тому вирішує опублікувати відверту автобіографію. Хоч персонажі серіалу є просто антропоморфними тваринами, їхні історії здаються реалістичними. Серіал отримав хороші відгуки критиків за реалістичне зображення проблем з ментальним здоров'ям, бо під чорним гумором сховалось багато інших важливих тем.

"Кінь БоДжек": дивіться трейлер онлайн

"Це ми" (2016 – 2022)

Сімейна драма розповідає про сім'ю Пірсон – трьох братів і сестер та їхніх батьків. Події розказуються у різних часових рамках, вони показують теперішнє і минуле з допомогою спогадів. Джек і Ребека хочуть бути найкращими батьками для своїх дітей, у кожного з яких свої особливості. Серіал торкається складних і гострих тем – втрати, захворювання, людських стосунків.

"Це ми": дивіться трейлер онлайн

"Залишені"

Надприродна драма розповідає про мешканців Мейплтона через три роки після зникнення деяких жителів міста. У центрі сюжету – ті, хто залишився в Мейплтоні та їхні труднощі. Попри надприродні елементи, це тривожна, але й потужна історія про втрату, горе, віру та страждання. Серіал досліджує емоції персонажів, які актори влучно передають на екрані.

"Залишені": дивіться трейлер онлайн