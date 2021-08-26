Найцікавіші ролі Кетрін Винник, яка прилетіла в Україну

26 серпня 2021 , 11:30
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Джерело:

24 канал

Напередодні Дня Незалежності голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник прилетіла в Київ. Вона побувала на Майдані Незалежності, у рідному селі, провела святковий вечір в опері, поспілкувалася з багатьма нашими зірками та побувала на саміт перших леді та джентльменів у Софії Київській. Водночас редакція Кіно 24 згадала, у яких кінострічках знімалася акторка – читайте нижче.

Фільмографія акторки налічує понад 40 кінострічок – фільмів та серіалів – комедій, драм, бойовиків, фантастику, хорори, драмедії та інші. 

До теми Майдан Незалежності, село на Львівщині, Київська опера: де Кетрін Винник побувала в Україні

Кілери 

Рік: 2010
Оригінальна назва: Killers

Американська комедія, в якій Кетрін Винник зіграла роль Вівіан. У центрі сюжету – Спенсер (Ештон Кутчер), професійний кілер, який мав би виконати своє надважливе завдання, але одного дня, на курорті, зустрічає жінку, в яку закохується. І все йде не так, як планувалося. 

"Кілери" 2010 рік: дивіться трейлер 

 

Темна вежа

Рік: 2017 
Оригінальна назва: The Dark Tower

Науково-фантастичний вестерн, знятий за мотивами однойменних романів Стівена Кінга. Кетрін Винник у стрічці перевтілилася на Лорі Чеймберс, матір Джейка. У центрі сюжету – історія про стрільців Роланда Діскейна та Джека Чеймберса, які вирушають на порятунок Темної Вежі, що є справжнім центру Всесвіту. 

"Темна вежа" 2017 рік: дивіться трейлер

 

Захисник

Рік: 2021 
Оригінальна назва: The marksman

У цьому екшн-трилері Кетрін Винник зіграла Сару. За сюжетом, минулий професійний снайпер Джим (Ліам Нісон) потрапляє у несправедливу і жорстоку гру наркокартелі. І тут головному герою доведеться згадати усі бойові техніки, щоб захистити себе. 

"Захисник" 2021 рік: дивіться трейлер 

 

Цікаво Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник прилетіла в Київ: реакція Притули та Нікітюк

Вікінги

Роки: 2013 – 2018
Кількість сезонів: 6
Кількість серій: 79
Оригінальна назва: Vikings

Серіал ґрунтується на історії саги про набіги вікінгів на англосаксонську Британію та Західне Франкське королівство. Кетрін Винник тут зіграла головну роль Лагерти – володарки земель та піратки. Вона також була першою дружиною Рагнара Лодброка, навколо якого відбуваються усі пригоди серіалу "Вікінги". 

Лагерта у "Вікінгах": дивіться відео 

 

Кохання та інші ліки 

Рік: 2010 
Оригінальна назва: Love and Other Drugs

Фільм ґрунтується на основі науково-популярної автобіографічної книги Джеймі Рейді. Тут Кетрін Винник зіграла роль Лізи. У центрі історії – фармацевтичний бізнес молодого продавця, який допомагає чоловікам в сексуальних цілях. 

"Кохання та інші ліки" 2010 рік: дивіться трейлер 

 

Автор: Наталія Гулій