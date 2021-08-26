Найцікавіші ролі Кетрін Винник, яка прилетіла в Україну
Джерело:24 канал
Напередодні Дня Незалежності голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник прилетіла в Київ. Вона побувала на Майдані Незалежності, у рідному селі, провела святковий вечір в опері, поспілкувалася з багатьма нашими зірками та побувала на саміт перших леді та джентльменів у Софії Київській. Водночас редакція Кіно 24 згадала, у яких кінострічках знімалася акторка – читайте нижче.
Фільмографія акторки налічує понад 40 кінострічок – фільмів та серіалів – комедій, драм, бойовиків, фантастику, хорори, драмедії та інші.
До теми Майдан Незалежності, село на Львівщині, Київська опера: де Кетрін Винник побувала в Україні
КілериРік: 2010
Оригінальна назва: Killers
Американська комедія, в якій Кетрін Винник зіграла роль Вівіан. У центрі сюжету – Спенсер (Ештон Кутчер), професійний кілер, який мав би виконати своє надважливе завдання, але одного дня, на курорті, зустрічає жінку, в яку закохується. І все йде не так, як планувалося.
"Кілери" 2010 рік: дивіться трейлер
Темна вежаРік: 2017
Оригінальна назва: The Dark Tower
Науково-фантастичний вестерн, знятий за мотивами однойменних романів Стівена Кінга. Кетрін Винник у стрічці перевтілилася на Лорі Чеймберс, матір Джейка. У центрі сюжету – історія про стрільців Роланда Діскейна та Джека Чеймберса, які вирушають на порятунок Темної Вежі, що є справжнім центру Всесвіту.
"Темна вежа" 2017 рік: дивіться трейлер
ЗахисникРік: 2021
Оригінальна назва: The marksman
У цьому екшн-трилері Кетрін Винник зіграла Сару. За сюжетом, минулий професійний снайпер Джим (Ліам Нісон) потрапляє у несправедливу і жорстоку гру наркокартелі. І тут головному герою доведеться згадати усі бойові техніки, щоб захистити себе.
"Захисник" 2021 рік: дивіться трейлер
Цікаво Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник прилетіла в Київ: реакція Притули та Нікітюк
ВікінгиРоки: 2013 – 2018
Кількість сезонів: 6
Кількість серій: 79
Оригінальна назва: Vikings
Серіал ґрунтується на історії саги про набіги вікінгів на англосаксонську Британію та Західне Франкське королівство. Кетрін Винник тут зіграла головну роль Лагерти – володарки земель та піратки. Вона також була першою дружиною Рагнара Лодброка, навколо якого відбуваються усі пригоди серіалу "Вікінги".
Лагерта у "Вікінгах": дивіться відео
Кохання та інші лікиРік: 2010
Оригінальна назва: Love and Other Drugs
Фільм ґрунтується на основі науково-популярної автобіографічної книги Джеймі Рейді. Тут Кетрін Винник зіграла роль Лізи. У центрі історії – фармацевтичний бізнес молодого продавця, який допомагає чоловікам в сексуальних цілях.
"Кохання та інші ліки" 2010 рік: дивіться трейлер