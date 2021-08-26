Найцікавіші ролі Кетрін Винник, яка прилетіла в Україну

Напередодні Дня Незалежності голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник прилетіла в Київ. Вона побувала на Майдані Незалежності, у рідному селі, провела святковий вечір в опері, поспілкувалася з багатьма нашими зірками та побувала на саміт перших леді та джентльменів у Софії Київській. Водночас редакція Кіно 24 згадала, у яких кінострічках знімалася акторка – читайте нижче.

Фільмографія акторки налічує понад 40 кінострічок – фільмів та серіалів – комедій, драм, бойовиків, фантастику, хорори, драмедії та інші.

До теми Майдан Незалежності, село на Львівщині, Київська опера: де Кетрін Винник побувала в Україні

Кілери

2010Killers

Американська комедія, в якій Кетрін Винник зіграла роль Вівіан. У центрі сюжету – Спенсер (Ештон Кутчер), професійний кілер, який мав би виконати своє надважливе завдання, але одного дня, на курорті, зустрічає жінку, в яку закохується. І все йде не так, як планувалося.

"Кілери" 2010 рік: дивіться трейлер

Темна вежа

2017The Dark Tower

Науково-фантастичний вестерн, знятий за мотивами однойменних романів Стівена Кінга. Кетрін Винник у стрічці перевтілилася на Лорі Чеймберс, матір Джейка. У центрі сюжету – історія про стрільців Роланда Діскейна та Джека Чеймберса, які вирушають на порятунок Темної Вежі, що є справжнім центру Всесвіту.

"Темна вежа" 2017 рік: дивіться трейлер

Захисник

2021The marksman

У цьому екшн-трилері Кетрін Винник зіграла Сару. За сюжетом, минулий професійний снайпер Джим (Ліам Нісон) потрапляє у несправедливу і жорстоку гру наркокартелі. І тут головному герою доведеться згадати усі бойові техніки, щоб захистити себе.

"Захисник" 2021 рік: дивіться трейлер

Цікаво Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник прилетіла в Київ: реакція Притули та Нікітюк

Вікінги

2013 – 201879Vikings

Серіал ґрунтується на історії саги про набіги вікінгів на англосаксонську Британію та Західне Франкське королівство. Кетрін Винник тут зіграла головну роль Лагерти – володарки земель та піратки. Вона також була першою дружиною Рагнара Лодброка, навколо якого відбуваються усі пригоди серіалу "Вікінги".

Лагерта у "Вікінгах": дивіться відео

Кохання та інші ліки

2010Love and Other Drugs

Фільм ґрунтується на основі науково-популярної автобіографічної книги Джеймі Рейді. Тут Кетрін Винник зіграла роль Лізи. У центрі історії – фармацевтичний бізнес молодого продавця, який допомагає чоловікам в сексуальних цілях.

"Кохання та інші ліки" 2010 рік: дивіться трейлер