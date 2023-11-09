5 найпопулярніших турецьких акторок та серіали, у яких вони зіграли

Турецькі акторки вже давно заполонили серця кінолюбів та продовжують це робити. Популярні східні красуні, яким вдалося зачарувати тисячі глядачів не лише завдяки своєму акторському таланту, а й непересічній красі.

Серед них Ханде Ерчел, Несліхан Атагюль та інші. Читайте на сайті 24 Каналу, хто ще з турецьких акторок продовжує бути в списку найпопулярніших та у яких серіалах зіграли знамениті красуні.

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Найпопулярніші турецькі акторки

Ханде Ерчел

Відому турецьку акторку та модель знають переважно завдяки ролям у серіалах "Кохання не розуміє слів", "Доньки Ґюнеш", "Кільце", "Постукай у мої двері".

Останній приніс акторці популярність світового масштабу. У серіалі "Постукай у мої двері" дівчина зіграла роль Еди, яка спільно проживає зі своєю тіткою та працює у квітковому магазині. Втративши батьків у дитинстві через трагедію, вона зосереджується на своєму навчанні як ландшафтний архітектор і готується до стажування в Італії. Проте її плани руйнуються, коли Еда несподівано втрачає стипендію від місцевого архітектурного бюро "Art Life", призначену для талановитих студентів. На випускному вона зустрічає власника "Art Life" – молодого та обдарованого архітектора Серкана Болата і з цього починається велика та цікава історія.

"Постукай у мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу

Фахріє Евжен

У третій екранізації видатної книги "Корольок – пташка співоча" зіграла Фахріє Евджен – одна з десяти найкрасивіших жінок Туреччини. Її обрали серед сотень претенденток.

Але саме вона стала головною героїнею Феріде, яка в дитинстві отримала кличку Корольок за свою жвавість та любов до витівок. У її ранньому віці мати померла від сухот, а батько, бувши військовим, вирішив вислати дівчинку до французького пансіону. Через кілька років надходить повідомлення про смерть батька Феріде. Дівчина залишається сиротою й нею опікується тітка Бесіме з чоловіком Сейфеттіном. У Бесіме та Сейфеттіна є свої діти – Кямран і Неджміе. Феріде закохується в Кямрана, але він не приймає її серйозно.

"Корольок – пташка співоча": дивіться онлайн трейлер серіалу

Мерьєм Узерлі

Після успішного кастингу на роль Хюррем-Султан, Мер'єм Узерлі привернула до себе увагу всього світу своєю красою. Зірка народилася у сім'ї турецького батька та німецької матері. У неї є двоє старших братів і сестра. Освоївши акторське мистецтво, вона пройшла навчання в Студії актора Фрезе.

Особливу славу акторці принесла роль Хюрем-Султан у серіалі "Величне століття. Роксолана". Після прийняття ісламу Роксолані було присвоєно ім'я Хюррем. Сулейман підняв Роксолану на ранг головної дружини й називав її "милою серцю". Роксолана виявилася не лише вмілою коханкою, але й розумною та цікавою співрозмовницею, яка має глибокі знання в мистецтві та державних справах. Для здійснення своїх амбіцій в султанаті Хюррем виключала з гри всіх, хто міг би у неї завадити.

"Величне століття. Роксолана": дивіться онлайн трейлер серіалу

Демет Оздемір

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Турецька актриса, модель і танцівниця. Вперше на екранах появилась у 2013 році з серіалом "Я відкрию тобі таємницю" на каналі Fox TV. Пізніше взяла участь у серіалі "Курт Сеїт і Саша", граючи роль Айлін.

У 2015 році разом з Юсуфом Чимом знялася у серіалі "Запах полуниці", де виконала роль Аслі. У червні 2016 року повернулася на екрани у роллі Лале в серіалі "Номер 309".

"Номер 309": дивіться онлайн трейлер серіалу

Несліхан Атагюль

Народилася акторка в Стамбулі. Фільм "Перше кохання" став її першим кроком у кінокар'єрі. До цього моменту Несліхан не мала досвіду у кіно.

У 2008-2009 роках Несліхан зіграла у 34 серіях серіалу "Листопад". У 2013 році вона взяла на себе головну роль у серіалі "Два обличчя Стамбула". Роль у стрічці "Все, що мені залишилося від тебе" принесла їй велику славу. Попри свій молодий вік, Несліхан вже завоювала популярність, отримала численні нагороди й знайшла свою любов у особі актора та моделі Кадира Догулу. Глядачі знають Несліхан Атагюль за роллю в "Некінченному коханні", де її обранцем у серіалі став Бурак Озчивіт.

"Нескінченне кохання": дивіться онлайн трейлер фільму