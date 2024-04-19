Потрапив під російський обстріл під час зйомок: де зараз Назар Задніпровський

Назар Задніпровський – популярний та затребуваний український актор. Українські глядачі надзвичайно люблять дивитися кінострічки з актором, оскільки в них він передає всю силу свого акторського таланту.

Кіно 24 розповість, де зараз улюблений актор багатьох українців. А також розповімо, чим займається Назар Задніпровський.

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Де зараз Назар Задніпровський

З початком повномасштабного вторгнення Назар Задніпровський залишився в Україні та підтримує нашу державу.

Актор є зіркою національного театру імені Івана Франка Назар Задніпровський. Однак після початку великої війни вперше зіграти на великій сцені Задніпровському довелося в театру імені Лесі Українки.

"Для мене це в радість, це як повітрям дихати", – так за лаштунками прокоментував першу виставу на великій сцені після повномасштабного вторгнення Задніпровський.

У програмі "Тихий вечір з Оленою Кравець" у 2023 році актор також розповідав, що під час зйомок потрапив під обстріл.

За словами Задніпровського, під час активної фази зйомок росіяни завдали масовий ракетний обстріл. Зокрема, зйомки відбувалися на кіностудії FILM.UA, де поруч знаходилась ТЕЦ. Актор зазначив, що на його очах у ТЕЦ прилетіло три ракети. Тоді уся знімальна група знаходилась у бомбосховищі.

В такому процесі актор продовжував працювати. В той період він знімався у серіалі "Скажені сусіди", а саме працював над 2 сезоном стрічки.

Крім цього, актор Назар Задніпровський вже протягом декількох сезонів грає одну з головних ролей у серіалі "Будиночок на щастя". Зокрема, 5 сезон якого 25 березня стартував на "Новому каналі".

Він розповів, що під час роботи над проєктом він" відчував і радість, і відповідальність, і величезну вдячність ЗСУ".

За його словами, команда, яка створювала серіал, мала завдання "зняти дуже якісний комедійний продукт за будь-яких умов".

Нам буде дуже приємно, якщо вдасться трішки відволікти та розважити українців. І, головне, військових! Захисники розповідають нам, що на передовій залазять на дерево, ловлять інтернет, завантажують собі дві серії "Будиночка на щастя" і дивляться. А наступного дня таким чином ще дві серії. Кажуть, що вдячні нам за серіал. І це надзвичайно цінно!,

– додав Задніпровський.