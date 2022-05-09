"Назвала мене іноземним агентом": як акторка Машкова "просвітлює" бабусю від пропаганди Росії

Російська акторка та зірка серіалу "Не народись вродливою" Марія Машкова засудила війну Росії проти України. Раніше вона оскаржувала позицію батька-путініста, а днями розказала як "просвітлює" бабусю від російської пропаганди.

Акторка наголошує, що насправді більшість росіян не усвідомлює масштаби страждань, які російські війська приносять українцям. А те, що її бабуся дивиться по телевізору, назвала муттю".

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Російська акторка Марія Машкова засудила війну Росії проти України

Путін заслуговує на трибунал в Гаазі

Акторка переконана, що Володимир Путін заслуговує на трибунал у Гаазі. На її думку, під судом за підтримку пропаганди також може бути її рідний батько.

Я вважаю так, абсолютно, він заслуговує на суд. Справедливий і відкритий, де ми побачимо всі докази,

– розповіла Машкова в інтерв'ю з журналістом Юрієм Дудем для його ютуб-каналу у відповідь щодо Путіна.

Бабця Машкової – під впливом російської пропаганди

Якщо до позиції батька Машкова вже звикла, то говорити про бабусю їй було найважче.

"Бабуся, яка любить мене найбільше на світі, яка дивилася всі ці канали через мене, тому що там мене показують. І коли я до неї приїжджала, у нас була така гра: я їй говорила: "Ну, давай дивитися твою муть, розповідай мені, що там відбувається". І я лежала з нею дивилася телевізор. Вона розповідала, в якій ситуації зараз Волочкова, що там у Малахова відбувається, які проблеми у Баскова. Вона реготала завжди, тому мені здавалося, що вона все розуміє, бувши педагогом історії, етики та естетики. Я думала, вона чудово розуміє, що це муть. Виявилося, вона не розуміє. Вона цілком і повністю вірить", – розповіла акторка.

Крім цього, бабуся людина натякнула, що Машкова – іноземний агент. Таким чином, зірка вирішила "просвітити" рідну людину і навести на шлях правди.

Машкова була шокована, коли кохана бабуся назвала її іноземним агентом. Проте актриса не засуджувала родичку, а вирішила з нею в усьому розібратися.

"Їй складно доводиться, тому що вона мене знає. Вона знає, як я живу, але при цьому в якийсь момент вона мені стала відповідати англійською, типу намагалася натякнути, що я іноземний агент. Я сказала: "Так, бабусю, давай три кроки назад, обговорімо, що ти хочеш мені сказати"... З бабусею складно. Вона від сибірської рідні ось це чує, але в неї є посередині моя мама і молодший син Денис, якого я обожнюю, він усе розуміє і дуже підтримує мене, тому бабуся "між" перебуває", – прокоментувала вона.

Машкова старається, що бабуся розплющила очі та "перейшла на сторону добра". У зв’язку з цим знаменитість надсилала їй інтерв'ю з російськими діячами культури, які аргументовано розповідають, чому виступили проти війни та путінського режиму. Наразі це не працює, але Машкова не втрачає надії.

Я їй показую інтерв'ю, але в якийсь момент я зрозуміла, що напевно цього не треба робити. Мій психотерапевт порадила мені перестати переконувати бабусю, бо якщо вона по-справжньому зрозуміє, що відбувається і як нас обдурили, вона може й не витримати..,

сказала зірка.

"Хоча, мені здається, навіть якщо буде якесь розвінчання, культ особистості, послухаємо доповідь ще раз, бабуся все одно не повірить... У це неможливо повірити. Та й дід із прізвищем Шевченко. Мабуть, спрацьовує захисний рефлекс. Я хотіла її переконати, я багато всього робила. Батька я не хотіла переконувати, а бабусю хотіла. Поки не вийшло, хоча мені здається, що вона щось розуміє. Можливо, це тільки моя надія", – прокоментувала Машкова.

Марія Машкова вже декілька років, як живе з чоловіком та двома доньками у США.