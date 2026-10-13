Не "Гра престолів" і не "Друзі": який серіал визнали найкращим у XXI столітті

Культовий серіал "Пуститися берега", який завершився ще у 2013 році, очолив рейтинг найкращих телевізійних шоу XXI століття. Хто ще увійшов до п'ятірки кращих?

Як повідомляє People, 70-річний актор Браян Кренстон зізнався, що надзвичайно пишається таким визнанням. Ще у вересні видання The New York Times оприлюднило рейтинг 100 найкращих серіалів XXI століття. Його склали на основі голосування 516 представників телевізійної індустрії, серед яких актори, сценаристи, продюсери та шоуранери.



"Спадкоємці" / Фото imdb



Перше місце дісталося саме "Пуститися берега". Кренстон зазначив, що сприймає цю перемогу як визнання роботи всієї команди, а не лише власних акторських заслуг.

До п'ятірки найкращих також увійшли "Дріт" (або "Прослуховування"), "Божевільні", "Спадкоємці" та "Погань".

Чому "Пуститися берега" став культовим

Нагадаємо, серіал виходив із 2008 до 2013 року та розповідав історію звичайного вчителя хімії Волтера Вайта. Дізнавшись про рак легенів, чоловік вирішує забезпечити родину грошима доволі нестандартним способом – починає виготовляти метамфетамін разом із колишнім учнем Джессі Пінкманом.

За п'ять сезонів серіал отримав 16 премій "Еммі", а сам Кренстон чотири рази здобував нагороду за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі.

Успіх історії також подарував глядачам спіноф "Краще подзвоніть Солу" та повнометражний фільм "Ель Каміно".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть одного з акторів серіалу "Пуститися берега".