Не сумніваюся, що Україна переможе, – Шон Пен

Відомий американський режисер Шон Пен сказав, що вірить у перемогу України в цій війні. Він наголосив, що не має жодного сумніву в цьому.

Зараз він перебуває в Польщі, проте на момент вторгнення Росії він працював над документальною стрічкою в Україні. Режисер про це спілкувався з журналістами наприкінці доби 26 березня.

Зауважте З нами Нео та Джон Вік: Кіану Рівз підтримав українців з плакатом "Все буде Україна"

"Буде питання, де ми були"

Представник кіноіндустрії на власні очі побачив, як "русскій мір" стукає у двері ракетами. Проте також у цей момент він побачив неймовірне бажання боротися за власну свободу. Він це назвав "надзвичайною мужністю та об'єднанням"

У мене немає жодних сумнівів, що Україна переможе у цій боротьбі. І тоді буде питання, де ми були, коли вони це зробили,

– зауважив режисер.

Також він говорив і про президента України Володимира Зеленського, з яким він зустрічався. Пен зазначив, що жодна людина не знає, що вона народжена саме для такого моменту, поки він не прийде.

Спілкування Шона Пена з журналістом CNN: дивіться відео

Окрім цього, Шон Пен заяви, що сподівається на згадку війни під час вручення премії "Оскар". Мовляв, академія кінематографічних мистецтв і наук могла б дозволити Зеленському виступити за допомогою відеозв'язку.

Раніше – Режисер "Орла і решки" звернувся до росіян: дивіться відео