Не тільки "Тіні забутих предків": геніальні фільми Сергія Параджанова

Український та вірменський режисер, Сергій Параджанов, народився 9 січня 1924 року у Грузії. Безумовно, за життя народний артист здобув неабияку славу. Його мистецтвом захоплювалися усі. А найбільший успіх йому приніс проєкт "Тіні забутих предків". Крім них, режисер показав себе як геній у багатьох інших фільмах, про які ми сьогодні згадали у добірці.

У фільмах режисера зустрічаються популярні в кінематографі образні звернення до спогадів і своєрідні музичні стоп-кадри, в яких відбувається зміна функцій окремих елементів. Тому в одному кадрі можемо спостерігати одночасно різні смисли, які хоче передати режисер.

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У червні Довженко-Центр оприлюднив рейтинг українських кінофільмів за версією критиків. "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова, зняті за однойменною повістю Михайла Коцюбинського, зайняли однозначне та беззаперечне перше місце в рейтингу. Над фільмом працювали три митці української культури: режисер Параджанов, актор та в майбутньому режисер Іван Миколайчук. Третім став Мирослав Скорик, який написав унікальну музику до кінострічки.

Про те, як знімали легендарний фільм, чому його не дублювали російською та як презентація стрічки переросла в політичну маніфестацію – дивіться у програмі 24 каналу "Згадати все".

"Тіні забутих предків": дивіться відео 24 каналу

Найзнаковіші фільми Сергія Параджанова, крім "Тіней забутих предків"

Ашик-Керіб, 1988 рік

Фільм створений за мотивами однойменної поеми Михайла Лермонтова і присвячений пам’яті російського режисера Андрія Тарковського. За сюжетом, Бідняк Ашик-Керіб грає на весіллях та інших святах. Йому подобається донька багатія Магуль-Мегері. Ашик-Керіб клянеться мандрувати сім років і стати багатим або померти. Однак, суперник краде його одяг й інші персонажі твору думають, що він помер. Але Ашик-Керіб потрапив до султана і співав йому. Натомість султану так сподобався його спів, що він вирішив обдарувати його золотом. Сім років він живе в достатку і майже забуває свою наречену…

"Ашик-Керіб": дивіться відео онлайн

Колір граната, 1968 рік

Це поетична кінопритча про середньовічного вірменського поета Саят-Нова, який творив на грузинській, вірменські та азербайджанській мовах. Фільм розділений на кілька новел і в кожній з тієї чи іншої сторони показане життя поета та його світобачення. Глядачам пропонують історію кохання головного героя через призму його сприйняття релігійних та соціальних проблем того часу.

Фільм захоплює музичним супроводом та унікальними естетичними кадрами, що сповнені метафорами. Важливо знати, що фільм вийшов у прокат не в авторській версії, зазнавши перероблення та перемонтування.

"Колір граната": дивіться відео онлайн

Київські фрески, 1966 рік

Це незавершена робота режисера, за сценарієм Павла Загребельного, є алегорією на тему наслідків війни. Фільм скоріше короткометражний. Адже після відзнятих кінопроб дирекція кіностудії прийняла рішення припинити фільмування "загалом імпресіоністського фільму, пронизаного ідеєю пацифізму".

Від картини залишились 15-хвилинні кінопроби, які збереглися завдяки хитрості оператора Олександра Антипенка – він видав їх за свою дипломну роботу.

"Київські фрески": дивіться відео онлайн

Легенда про Сурамську фортецю, 1984 рік

Це один з останніх фільмів Параджанова, який Сергій Параджанов зняв після майже 15-річної перерви. Тут немає сюжету як такого, події відбуваються в епосі Середньовіччя, в Грузії, і сповнені символами. Всі предмети, що показані у відеокадрах, мають сакральний сенс. Тому картина "Легенда про Сурамську фортецю" вражає своєю філософією та візуалом.

Цікаво, що стрічка присвячена грузинським воїнам, які віддали життя за Батьківщину. За основу режисер взяв старовинну легенду про становлення фортеці, яка боронила країну від нападу іноземних поневолювачів.

"Легенда про Сурамську фортецю": дивіться відео онлайн

Українська рапсодія, 1961 рік

У центрі подій цього фільму – поранений Антон під час війни потрапив у полон. Пізніше у місто вдерлися американські війська, але Антону не можна було виїжджати до визначення усіх деталей його перебування в полоні.

Цікаво, що у "Українській рапсодії" знялися відомі українські митці: Наталя Ужвій і Юрій Гуляєв. Фантастичну музику до фільму написав Платон Майборода.

"Українська рапсодія": дивіться відео онлайн

Андрієш, 1954 рік

Цю дитячу казку Сергій Параджанов зняв разом із Яковом Базеляном на Київській кіностудії ім. Довженка. У картині йдеться про юного пастуха, якого звати Андрієш. Він мріяв стати витязем. А ще про боротьбу зі злим чарівником Чорним Вихром, що ненавидить усе живе.

Цей фільм – одна із ранніх робіт Параджанова, у якій можна побачити ту неймовірну поетичну кіномову митця.

"Андрієш": дивіться фільм онлайн