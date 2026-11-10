Не вірте навіть головним героям: ТОП трилерів із подвійним дном

Деякі фільми настільки передбачувані, що вбивцю можна впізнати ще до появи титрів. Але є й такі, де кожна нова сцена перекреслює попередні здогадки, а персонажі брешуть частіше, ніж говорять правду.

24 Канал зібрав п'ять відносно фільмів на вечір, у яких нічому не можна довіряти. Тут знайдуться загадкові зникнення, небезпечні стосунки та психологічні ігри, в яких глядач ризикує заплутатися більше за самих героїв.

"Зброя", 2025

Жанр: детективний трилер, жахи

IMDb: 7,4

Однієї ночі рівно о 2:17 сімнадцятеро дітей із одного класу виходять зі своїх будинків і безслідно зникають. Лише один школяр залишається вдома. Під підозрою опиняється вчителька, але що більше подробиць з'являється, то менше сенсу має вся історія. Події показують очима різних персонажів, і кожен новий погляд змушує переосмислювати побачене.

Що кажуть критики: Браян Таллеріко у рецензії для RogerEbert.com назвав стрічку майстерно побудованою історією, яка відмовляється розжовувати глядачеві кожну загадку. Особливо він похвалив нелінійну структуру, атмосферу та несподіване поєднання моторошних і комедійних моментів.



"Зброя": дивитись трейлер

"Служниця", 2025

Жанр: психологічний трилер, драма

IMDb: 6,7

Молода жінка Міллі влаштовується служницею до заможної родини. Розкішний будинок, хороша зарплата, красиві господарі – здавалося б, життя нарешті налагоджується. Однак роботодавиця поводиться дедалі дивніше, її чоловік здається підозріло ідеальним, а в будинку починають відбуватися незрозумілі речі. Зрештою Міллі усвідомлює, що потрапила в пастку, де кожен приховує власні секрети.

Що кажуть критики: Моніка Кастільйо у рецензії для RogerEbert.com похвалила гру Аманди Сейфрід та несподівані повороти, хоча зауважила, що деякі сюжетні сюрпризи надто легко передбачити. Особливо вдалою критикиня назвала фінальну третину стрічки.



"Служниця": дивитись трейлер

"Компаньйон", 2025

Жанр: фантастичний трилер, чорна комедія, жахи

IMDb: 6,9

Закохана пара вирушає з друзями на відпочинок до віддаленого будинку біля озера. Спочатку все нагадує звичайний романтичний вікенд, але одна подія запускає ланцюг небезпечних відкриттів. Виявляється, не всі гості є тими, за кого себе видають. А стосунки, які здавалися ідеальними, приховують вкрай неприємні подробиці.

Що кажуть критики: Пейтон Робінсон у рецензії для RogerEbert.com відзначила вдале поєднання чорного гумору, напруження та соціальної сатири. Особливо похвалила Софі Тетчер.



"Компаньйон": дивитись трейлер

"Операція "Чорний кейс", 2025

Жанр: шпигунський трилер, детектив, драма

IMDb: 6,7

Британський розвідник Джордж Вудхаус отримує завдання знайти зрадника серед колег. Проблема в тому, що головною підозрюваною стає його власна дружина, яка теж працює на спецслужби. Тепер чоловікові доведеться з'ясувати, кому він більше довіряє – коханій чи власним професійним інстинктам.

Що кажуть критики: Моніка Кастільйо у рецензії для RogerEbert.com високо оцінила сценарій, напружені діалоги та акторський дует Кейт Бланшетт і Майкла Фассбендера. На її думку, Стівен Содерберг створив витончений шпигунський трилер, у якому інтрига працює навіть без масштабних екшн-сцен.



"Операція "Чорний кейс": дивитись трейлер

"Хто ти всередині", 2024

Жанр: психологічний трилер, фантастика, чорна комедія

IMDb: 6,6

Компанія колишніх університетських друзів збирається на вечірку перед весіллям одного з них. Несподівано з'являється знайомий із загадковою валізою та пропонує незвичайну гру. За допомогою спеціального пристрою друзі можуть мінятися тілами. Спочатку всі в захваті, але невдовзі починаються ревнощі, маніпуляції та з'ясування старих образ.

Що кажуть критики: Пейтон Робінсон у рецензії для RogerEbert.com похвалила дотепний гумор, неонову стилістику та акторський ансамбль. Водночас критикиня вважає, що стрічка не повністю використовує потенціал своєї незвичайної ідеї.



"Хто ти всередині": дивитись трейлер

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