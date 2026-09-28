Не знаєте, що подивитися ввечері: ось 5 комедій, які не дадуть нудьгувати

Іноді після робочого дня хочеться не розгадувати сенс життя разом із героєм тригодинної драми, а просто ввімкнути кіно, посміятися і на пару годин забути про повідомлення, дедлайни та ціни в супермаркеті.

Тому 24 Канал зібрав 5 свіжих комедій 2023–2025 років, які чудово підійдуть для вечора – від романтики до історій, де один невдалий день перетворюється на повноцінний фестиваль катастроф.

"Без образ"

Рік: 2023

IMDb: 6,3

32-річна Медді опиняється на межі втрати будинку й погоджується на дуже дивну підробітку: заможні батьки наймають її, щоб вона "розворушила" їхнього сором'язливого 19-річного сина перед вступом до коледжу. План здається геніальним рівно до того моменту, поки люди не починають поводитися як люди.

Що кажуть критики: вони неоднозначно оцінили комедію, однак практично всі відзначали Дженніфер Лоуренс. The Guardian назвав її головною силою фільму, хоча зауважив, що сама історія вийшла дещо пріснішою, ніж обіцяла провокаційна зав'язка.

"Без образ": дивитись трейлер

"Люблю тебе ненавидіти"

Рік: 2023

IMDb: 6,1

Бі та Бен чудово проводять перше побачення, а потім примудряються зненавидіти одне одного. Через деякий час вони зустрічаються на весіллі в Австралії та вирішують удавати закохану пару. Бо що може піти не так, коли двоє людей, які ледве терплять одне одного, починають переконувати всіх у великому коханні?

Що кажуть критики: у The Guardian стрічку назвали красивою та глянцевою, але розкритикували за передбачуваний сценарій і не надто переконливу романтичну хімію.

"Люблю тебе ненавидіти": дивитись трейлер

"Найманий вбивця"

Рік: 2023

IMDb: 6,8

Скромний професор Гері Джонсон допомагає поліції, видаючи себе за найманого вбивцю перед людьми, які справді хочуть когось "замовити". І все йде напрочуд добре, поки одна потенційна клієнтка не стає для нього занадто цікавою.

Що кажуть критики: цю комедію критики зустріли значно тепліше. The Guardian похвалив дотепний сценарій, Глена Пауелла та його хімію з Адрією Архоною, назвавши стрічку надзвичайно веселою сумішшю кримінальної комедії та романтики.

"Найманий вбивця": дивитись трейлер

"Каскадери"

Рік: 2024

IMDb: 6,8

Кольт – каскадер, який після серйозної травми повертається на знімальний майданчик. Там на нього вже чекають колишня кохана, зникла кінозірка, дивна змова та приблизно сто способів отримати нову травму. Романтика, детектив і вибухи – звичайний понеділок у Голлівуді.

Що кажуть критики: вони особливо хвалили взаємодію Раяна Гослінга та Емілі Блант, трюки й самоіронію фільму. В одній із рецензій The Guardian стрічку назвали веселою та видовищною даниною каскадерському мистецтву, хоча інші оглядачі видання були значно суворішими до сценарію.

"Каскадери": дивитись трейлер

"Один із тих днів"

Рік: 2025

IMDb: 6,5

Подруги Дрю та Алісса дізнаються, що хлопець останньої витратив гроші, відкладені на оренду квартири. Тепер їм потрібно терміново знайти потрібну суму, не вилетіти на вулицю і бажано не повбивати одна одну дорогою. Спойлер: день буде довгим.

Що кажуть критики: The Guardian похвалив Кеке Палмер і SZA та їхню комедійну взаємодію, хоча зауважив, що деякі жарти та ситуації часом стають надто карикатурними. Загалом критики побачили у стрічці енергійну олдскульну комедію – ту саму категорію кіно, де проблем стає все більше, а здоровоголузду все менше.

"Один із тих днів": дивитись трейлер

Маємо для вас ще одну добірку романтичних комедій, які варто подивитись.