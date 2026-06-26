Найбалакучіший герой "Шрека" повертається: DreamWorks готує великий сюрприз

Схоже, улюблений балакучий герой із всесвіту "Шрека" нарешті дочекався свого зоряного часу.

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Universal і DreamWorks офіційно працюють над окремим фільмом про Віслюка, тож нескінченних жартів на великому екрані стане ще більше. Віслюк з Мульфільму Шрек/Global Look

Що відомо про новий спіноф



Режисером стане Чарлі Бін, а співрежисером – Метт Флінн, який працював над такими хітами DreamWorks, як "Дикий робот" і "Кіт у чоботях: Останнє бажання".

Озвучить харизматичного героя незмінний Едді Мерфі, який подарував Віслюку свій голос у всіх частинах франшизи.

Коли мультфільм вийде у прокат

Як повідомляє Variety, стрічка з робочою назвою Donkey вийде в прокат 30 червня 2028 року.

Схоже, після всіх пригод Шрека настав час довести, що іноді саме другорядні персонажі можуть легко забрати всю увагу на себе.

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