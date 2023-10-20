Показали життя військових після поранень: хто знявся у фільмі "Нескорені․Поранені"

У мережі опублікували новий документальний фільм "Нескорені․Поранені". У ньому показали реальні історії Тайри, Юрія Гудименка, Ігоря Гордійчука, Дениса Кривенка, Олексія Притули та Аліни Вяткіної.

Створення цієї стрічки – надзвичайно важливий вклад у розвиток нашого суспільства, оскільки все частіше на вулицях можна побачити людей із протезами, у кріслі колісному, із милицями, а також із видимими наслідками травм та поранень.

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Про що нова документальна стрічка "Нескорені. Поранені"

Документальний цикл "Нескорені" – це фільми, які розповідають про надзвичайних людей, які ризикують своїм життям та здоров'ям, щоб стати на шляху у ворога.

Частина "Нескорені. Поранені" приділяє увагу військовим, які отримали серйозні поранення. Стрічка була створена, щоби привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються постраждалі внаслідок війни, і створити комфортне для них середовище.

Наші міста та суспільство виявилися неготовими до цього: відсутність пандусів, погляди та реакції людей на вулицях, ніяковість та недоречні питання. Тому ми вирішили поспілкуватися з військовими, ветеранами, а також із психологом та представниками реабілітаційного центру, щоб знайти порозуміння та контакт у суспільстві,

– розповів продюсер фільму Кирило Нечмоня.

"Нескорені. Поранені": дивіться онлайн фільм

Переглянувши стрічку, ви дізнаєтеся, як взаємодіяти з ветеранами, як уникати помилок та як надавати підтримку, виражаючи свою вдячність службу нашим захисникам. Ви почуєте історії Тайри, Юрія Гудименка, Ігоря Гордійчука, Олексія Притули та інших.

"Мене постійно питають: як ти почуваєшся? Я кажу, що мені все одно. Так, я воював, але зараз я відновлююсь. Я хочу жити, як і всі: прийти на пляж, відпочити, покупатися, посмажити шашлик… Я не зациклююся на своїх пораненнях. Навіть зараз більше в місто почав виїжджати, щоб показати, скільки нас буде таких інклюзивних людей", – розповів фахівець першого контакту Superhumans Center, який втратив на війні обидві ноги та ліву руку, Денис Кривенко.

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