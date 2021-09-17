Несподівана поява Кейт Бланшетт та Бредлі Купера у першому трейлері "Алеї жахів"

Вийшов дебютний тизер-трейлер "Алеї жахів" Гільєрмо дель Торо. Тривожний психологічний трилер розповість глядачам про талановитого маніпулятора. Зірковий склад фільму просто вражає – дивіться трейлер на Кіно 24.

Що відомо про фільм "Алея жахів"

Стрічка є адаптацією однойменного роману Вільяма Ліндсі Грешема. Прем'єра "Алеї жахів" відбудеться 17 грудня.

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Сюжет "Алеї жахів"

Сюжет фільму розповість про шахрая Стена Карлайла (Бредлі Купер). Він заробляє на життя, виступаючи фокусником-медіумом на вуличних шоу. Спокусившись грошима, він втягується у справжній злочин – обіцяє багатим клієнтам викликати на зв'язок їх покійних родичів. Роль воскреслої дочки старого-мільйонера Карлайл довіряє своїй дружині, яка виявляється занадто чутливою та чесною для такої авантюри.

Водночас амбіційний шахрай, який уміє, як ніхто, заговорювати зуби своїм жертвам, стикається з доктором психіатрії, яка виявляється ще більш небезпечним маніпулятором, ніж він сам.

Головні ролі у фільмі зіграли:

Бредлі Купер;

Кейт Бланшетт;

Тоні Коллетт;

Вільям Дефо;

Руні Мара;

та Рон Перлман.

Тизер-трейлер фільму "Алея жахів": дивіться відео онлайн