Після 9 років перерви: вийшов трейлер "Нестримних 4" з Меган Фокс, Сталлоне і Стейтемом

Компанія Lionsgate опублікувала трейлер довгоочікуваного бойовика "Нестримні 4". До головних ролей повернуться Джейсон Стейтем, Меган Фокс та Сильвестр Сталлоне.

"Нестримні 4" вийдуть восени, 22 вересня, це 9 років після прем’єри 3 частини. Режисером фільму став колишній каскадер Скотт Во ("Місія на двох", "Жага швидкості", "Закон доблесті"), повідомляє 24 Канал.

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"Нестримні 4": сюжет і трейлер

"Нестримні" знову розкажуть історію групи ветеранів-найманців, але на цей раз головним героєм буде Лі Крістмас у виконанні Джейсона Стейтема, замість Сильвестра Сталлоне. У фільмі також зіграли:

"50 Cent" Джексон,

Меган Фокс,

Дольф Лундгрен,

Тоні Джаа,

Іко Ювайс,

Ранди Кутюр,

Енді Гарсіа,

Джейкоб Скіпіо.

У двохвилинному трейлері показали всі елементи, які характерні для класичного бойовика – бійки, перестрілки та погоні.

"Нестримні 4": дивіться трейлер

Що відомо про франшизу "Нестримні" Медіафраншиза заснована на однойменній серії американських бойовиків, створених компанією Millennium Media. Серія складається з чотирьох фільмів: "Нестримні" (2010 рік), "Нестримні 2" (2012 рік), "Нестримні 3" (2014 рік) та "Нестримні 4" (2023 рік). Попри змішані відгуки, перші три фільми були комерційно успішними, зібравши в прокаті понад 800 мільйонів доларів. Франшиза також включає низку відеоігор, коміксів та іншої продукції.

Попри санкції Голлівуду, "Нестримні 4" також вийдуть в Росії. Тим більше, російський прокатник Global Film підтвердив, що "Нестримні 4" почнуть показувати у російських кінотеатрах на день раніше, ніж у решті світу, 21 вересня.