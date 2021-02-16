Netflix готує документальний фільм про Брітні Спірс

Джерело:Bloomerg
Стрімінговий сервіс Netflix почав роботу над проєктом про життя і кар'єру співачки Брітні Спірс. Це така собі відповідь на попередню документальну стрічку про зірку, яку знімали The New York Times.
Розробку фільму очолить Ерін Лі Карр. Режисерка відома своїми роботами в правосудді за права жінок і в мережі інтернет.
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Але дата виходу документалки про Брітні від Netflix поки що невідома.
Внесемо ясність – 5 лютого на Hulu вийшла стрічка Framing Britney Spears. Вона розповідає і про кар'єру співачки, і про вплив слави на її долю, і, звісно, про історію опіки її батька Джеймса. Фільм набув шаленого розголосу в мережі.
Після виходу стрічки до руху #FreeBritney приєдналися багато голлівудських зірок. Серед них: Сара Джессіка Паркер, Кортні Лав, Енді Коен, Бетт Мідлер, Ділан Міннетт, Ембер Темблін і багато інших.
Фільм Framing Britney Spears: дивитись трейлер