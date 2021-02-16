Netflix готує документальний фільм про Брітні Спірс

Стрімінговий сервіс Netflix почав роботу над проєктом про життя і кар'єру співачки Брітні Спірс. Це така собі відповідь на попередню документальну стрічку про зірку, яку знімали The New York Times.

Розробку фільму очолить Ерін Лі Карр. Режисерка відома своїми роботами в правосудді за права жінок і в мережі інтернет.

До теми Двоюрідна сестра Брітні Спірс зізналась, що батько співачки їй погрожував

Але дата виходу документалки про Брітні від Netflix поки що невідома.

Внесемо ясність – 5 лютого на Hulu вийшла стрічка Framing Britney Spears. Вона розповідає і про кар'єру співачки, і про вплив слави на її долю, і, звісно, про історію опіки її батька Джеймса. Фільм набув шаленого розголосу в мережі.

Після виходу стрічки до руху #FreeBritney приєдналися багато голлівудських зірок. Серед них: Сара Джессіка Паркер, Кортні Лав, Енді Коен, Бетт Мідлер, Ділан Міннетт, Ембер Темблін і багато інших.

Опікунство над Брітні Спірс: що відомо

Джеймс є опікуном співачки з 2008 року. Він контролює усі її справи, фінанси та навіть особисте життя.

Брітні Спірс намагалась домогтися скасування опікунства батька, але у липні 2020 року артистка програла суд.

Фанати помічають приховані закодовані повідомлення з проханням про допомогу у соціальних мережах Брітні. Це може свідчити про надмірну та занадто впливову опіку над Спірс з боку батька.

Але через тиждень після виходу документальної стрічки (у лютому 2021 року) суд вирішив, що Батько Брітні Спірс Джеймс таки не зможе володіти усіма фінансами доньки, тому що таке ж право матиме її трастовий фонд Bessemer Trust Co.

Наступні судові засідання відбудуться 17 березня і 27 квітня.

Фільм Framing Britney Spears: дивитись трейлер