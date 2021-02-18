Netflix набирає учнів до школи аніме в Японії та оплачує навчання: умови

Компанія Netflix пропонує стипендії на навчання в "Школа аніматорів WIT", що в Токіо. У стипендійну програму відберуть не більше 10 учасників.

Програму організовують спільно з WIT Studio, яка створила багатосерійне аніме "Атака титанів". У якості лекторки виступатиме Хітомі Татено, яка 25 років пропрацювала у студії Ghibli. Під її крилом вийшли такі стрічки, як "Мій сусід Тоторо" та "Віднесені привидами".

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Курс триватиме 6 місяців. Студія Netflix оплатить навчання та початкові витрати на проживання, аби студентів нічого не відривало від вступу.

Після проходження курсу аніматори працюватимуть над оригінальними аніме від Netflix. Їх наймуть підрядниками у WIT STUDIO або IG Co., Ltd.

Хто може подати заявку на стипендію від Netflix: умови

Японці, які закінчують школу у березні 2021 року. Люди у віці 18 – 25 років, які закінчили середню або віщу освіту. Іноземні громадяни, які можуть говорити японською мовою на рівні вище середнього.

. Онлайн-форма для її подачі доступна на сайті

Також у повідомленні йдеться, що організатори планують продовжувати цю стипендійну програму в майбутньому.