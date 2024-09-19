Нарешті стало відомо, коли шанувальники зможуть побачити другий сезон популярного серіалу "Гра в кальмара". Це стрічка, яка здобула світову славу та стала справжньою сенсацією після виходу першого сезону.

Стримінговий гігант Netflix вирішив порадувати прихильників не лише оголошенням дати виходу нового сезону, але й опублікував новий офіційний постер серіалу. Ці новини миттєво привернули увагу шанувальників по всьому світу.

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Netflix анонсував дату виходу 2 сезону "Гри в кальмара": що відомо

Netflix опублікував офіційний постер другого сезону культового серіалу "Гра в кальмара" у своїх соціальних мережах, чим одразу ж привернув увагу мільйонів фанатів по всьому світу.

Прем'єра другого сезону відбудеться 26 грудня.

Новий постер, як і очікувалося, викликав шквал обговорень у соціальних мережах. Користувачі активно діляться своїми здогадками щодо сюжету, аналізують побачені елементи та намагаються передбачити, які випробування чекають на героїв у новому сезоні.

Яскраві кольори, таємничі символи та атмосферна стилістика постера лише підсилюють очікування та змушують фанатів уважно стежити за кожним новим оновленням від Netflix.

Крім того, стримінговий гігант оголосив, що вже завтра глядачі зможуть побачити другий тизер другого сезону "Гри в кальмара".

Перший тизер "Гри в кальмара": дивіться відео онлайн

Перший тизер другого сезону серіалу "Гра в кальмара" випустили на початку серпня. З цього відео стало зрозуміло, що творці серіалу планують не лише продовження у вигляді другого сезону, а й третій сезон, який стане фінальним у цій захопливій історії. Цей сезон, як анонсовано, вийде у 2025 році та завершить всю сюжетну лінію "Гри в кальмара".