Netflix остаточно покинув Росію

Американський стрімінговий сервіс Netflix остаточно покинув російський ринок. Представники компанії підтвердили, що передплатники з Росії більше не мають доступу до послуг.

Сайт та додаток Netflix перестав працювати на території Росії ще в п'ятницю, 27 травня.

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Netflix почав прощатися з росіянами ще на початку березня

Компанія заявила про те, що покидає Росію, ще на початку березня. Але, перш ніж відключити клієнтів, Netflix вирішили дочекатися на закінчення поточного платіжного циклу.

Коли усі терміни вийшли, у компанії відключити росіянам доступ до сайту та застосунку.

Це завершення відходу з російського ринку,

– заявив представник Netflix.

. Компанія Netflix – провідна світова стрімінгова платформа. На кінець 2021 року вона налічувала з 221,8 мільйона передплатників.

У квітневому листі до акціонерів компанія заявила, що втратила 700 000 передплатників через відхід з російського ринку.

На те, що Netflix остаточно покинув російський ринок, відреагував і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він наголосив, що список компаній, які покидатимуть Росію, зростатиме доти, доки країна-агресорка не виведе свої війська з України.

А ми додамо, що крім контенту на Netflix, росіяни також не мають вільного доступу до світових соцмереж, якісної освіти, медицини, міжнародної банківської системи, спортивних змагань, якісних автомобілів та світових брендів. І цей список буде стрімко збільшуватися, доки кремль не виведе свої війська з території України,

– написав він у своєму телеграм-каналі.

Зауважимо, у березні Netflix оголосив, що скоро збирається відкрити новий офіс у Варшаві. Він займатиметься забезпеченням роботи сервісу в центральній та східній Європі, зокрема й в Україні.

Через втрату підписників Netflix запустить рекламу

Наразі компанія Netflix переживає нелегкі часи. З різних причин різко впала кількість підписників, зокрема через вихід з російського ринку та появу сильних конкурентів у цій галузі.

Також на сервісі зросла ціна підписки, що теж призвело до масових відписок. Зокрема в Північній Америці вперше за два роки вартість підвищили з 13,99 до 15,45 долара.

Втеча аудиторії позначилась на доходах та ціні акцій. Якщо на початок поточного року за одну акцію Netflix давали близько 600 доларів, то наразі вартість одного цінного паперу компанії становить близько 170 доларів.

Рекламу введуть у найдешевшому тарифі, вартість якого ще не оголосили. Його введуть в останньому кварталі 2022 року. Паралельно розпочнуть боротьбу з обміном паролями між користувачами.

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