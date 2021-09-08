Netflix показав трейлер фільму "Винний" з Джейком Джилленхолом – дата прем’єри

Стримінговий сервіс Netflix опублікував перший трейлер фільму "Винний" з Джейком Джилленхолом у головній ролі. Трейлер вже набрав близько мільйона переглядів. Прем’єра фільму відбудеться 1 жовтня 2021 року.

Що відомо про фільм "Винний"

Сюжет стрічки розповість історію поліцейського, якого понизили на посаді. Тепер він змушений приймати телефонні дзвінки в диспетчерській службі та реагувати на звернення.

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Одного разу він приймає виклик постраждалої жінки, яку викрали, та намагається допомогти їй звільнитися, однак зовсім скоро виявляється, що все не так, як здавалося одразу.

Чим вразив трейлер фільму "Винний"

Відео демонструє звичайний робочий день оператора служби порятунку та ситуацію, з якої все почалося. Джо Бейлор (герой Джилленхола) саме отримує дзвінок від жінки, яка перебуває у смертельній небезпеці. Він намагається допомогти їй, однак з кожним наступним кроком починає розуміти, що ситуація не така, як здається, і що все може обернутися не так, як він очікував.

"Винний" 2021: дивіться трейлер фільму онлайн

Фільм "Винний" – римейк однойменного датського трилера 2018 року. Режисером стрічки виступає Антуана Фукуа ("Праведник"), а сценаристом – Нік Піццолатто, шоураннера популярного серіалу "Справжній детектив".

Каст фільму

У стрічці також зіграють такі актори: