Netflix покаже фільм Євгена Клопотенка "Борщ Секретний інгредієнт" – коли прем’єра

Євген Клопотенко поділився, що на Netflix відбудеться прем’єра його цикл сюжетів "Борщ. Секретний інгредієнт". Фільм розповідає про 16 унікальних рецептів борщу, знятих у різних локаціях по всій Україні.

Прем’єра документалки на Netflix вже незабаром – стрічку покажуть 30 березня. Про це повідомив Євген Клопотенко на своїй фейсбук-сторінці.

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Netflix покаже фільм Клопотенка "Борщ. Секретний інгредієнт"

Дякую FILM.UA Group та Наталка Якимович завдяки зусиллям та наполегливості яких світ побачить «Борщ. Секретний інгредієнт». Дякую всім, хто працював над фільмом та продовжує популяризувати українське,

– написав Клопотенко.

Фільм має англійські субтитри. Тепер іноземці дізнаються, що на Полтавщині можуть додавати в українську традиційну страву сушені груші, а на Київщині чорнослив, у Вилкове на Одещині його варять з рибою, а в столичному ресторані з бичачими хвостами. На Галичині колір борщу брунатний, а на Сході України, частіше, жовтогарячий. В Ужгороді від угорської кухні борщ набрав гостроти, а під кордоном з Білоруссю до нього додають квашену капусту та підсолоджують медом.

"Неймовірне розмаїття інгредієнтів від кожного унікального героя, серед яких не лише шеф-кухарі, але й художники, музичні продюсери, етнографи, військові… Це проєкт не стільки про кулінарію, традиції та мандрівки, як про людські цінності", – поділилася пресслужба серіалу.

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