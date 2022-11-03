Як живуть дружини дубайських мільярдерів – Netflix готує нове реаліті-шоу "Блиск Дубая"

Netflix анонсував виробництво нового шоу про дубайських мільярдерів, зокрема їхніх дружин. У новому проєкті йдеться про те, як юнці живеться з 60-річним багатим саудівцем, яку розкіш продемонструє "Королева Версаче" та багато іншого, що може заінтригувати.

Ведучою нового шоу Netflix під назвою "Блиск Дубая" стане 38-річна королева світської дубайської сцени Зейна Хурі. Вона займається елітною нерухомістю і має прізвисько "Королева Версаче".

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Що відомо про нове шоу на Netflix

Шоу розповідатиме про залаштунки життя дубайських багатих сімей. Дружини мільярдерів показуватимуть, як тривають їхні будні, скільки прислуг є у їхньому домі, хто виховує дітей, що готує шеф-кухар, а також атрибути розкоші та всякі модні штучки.

Я завжди любила моду й хотіла створювати одяг стільки, скільки себе пам'ятаю. Навколишні завжди захоплювалися моїм почуттям стилю. Я була людиною, до якої друзі та сім'я приходили за модною порадою,

— говорить одна з героїнь Сафа Сіддікі.

На шоу з’явиться також Лоджейн Омран – "королева" арабського телебачення. Вона має статки у розмірі 6 мільйонів доларів та покаже, як досягла всього сама.

"Блиск Дубая": дивіться трейлер

Netflix повідомив, що шоу матиме 8 епізодів. Їхні огляди дивіться нижче на фото.

Яким буде шоу про дубайських багатіїв на Netflix / Скриншот