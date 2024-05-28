Українці обурені: на Netflix повернувся російський дубляж

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Netflix призупинив роботу над російським контентом та озвученням. Проте останнім часом платформа почала відновлювати російський дубляж у деяких проєктах, що спричинило значну критику з боку української аудиторії.

Спочатку російська мова з'явилася у мультсеріалі "Хот Вілз: Газуй". Багато користувачів припустили, що це могло бути результатом партнерських домовленостей з компанією Mattel, яка є виробником "Хот Вілз", або що російська озвучка була записана задовго до повномасштабного вторгнення в Україну.

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На Netflix повертається російський дубляж

Російський дубляж почав з'являтися ще в кількох інших проєктах на платформі. Цей крок викликав обурення серед української аудиторії, яка розраховувала на принципову позицію Netflix щодо припинення роботи з російським контентом в умовах війни.

Минулого тижня відбулася прем'єра фільму "Атлас" з Дженніфер Лопес, де також була доступна російська озвучка. Це викликало неоднозначну реакцію серед користувачів. Багато хто вважає таку політику неприйнятною, оскільки Росія веде агресивну війну проти України.

Крім того, російська озвучка стала доступною для інших проєктів, таких як фільм "Вуді Вудпекер їде до табору" та новий сезон серіалу "Бріджертони". Ці випадки ще більше загострили критику з боку української аудиторії, яка очікувала від Netflix більшої солідарності з Україною в умовах війни.

Що кажуть про це рішення Netflix

Netflix не надав жодних анонсів або коментарів про повернення дубляжу. Озвучення російською мовою відбувається за участю компанії Videofilm International, яка має свою реєстрацію в Ізраїлі.

Ще на початку великої війни, 30 травня, представник Netflix у коментарі для агентства AFP повідомив, що компанія планує залишити ринок Росії. 1 березня Netflix припинив трансляцію російських федеральних каналів. А 6 березня компанія призупинила свою діяльність в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну. Крім того, Netflix видалила свій застосунок з App Store і Google Play.