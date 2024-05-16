Гучна прем'єра, на яку довго чекали прихильники: на Netflix вийшов третій сезон "Бріджертонів"

У 2020 році глядачів захопила історія родини Бріджертонів, яка розгортається у Лондоні альтернативної епохи Регентства. Це сталося, коли вийшов перший сезон серіалу на платформі Netflix.

Тепер глядачі з нетерпінням очікували продовження улюбленої історії. Нарешті вийшов третій сезон серіалу на Netflix. Прем'єра перших чотирьох епізодів відбулася 16 травня, а другу частину варто очікувати 13 червня.

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Про що третій сезон "Бріджертонів"

Цього разу сюжет розгорнеться навколо Коліна Бріджертона та Пенелопи Фезерінгтон. Згідно з сюжетом книжки, Колін повертається з тривалої подорожі й бачить свою подругу Пенелопу в абсолютно новому світлі. Проте їхній зв'язок ускладнюють таємниці, які вони приховують один від одного.

Настала пора для Коліна та Пенелопи. Замість того, щоб залишатися на місці, ми вирішили надати їхньому сезону цю динаміку. Вважаємо, що це ідеальний момент для розвитку подій,

– зазначила Джесс Браунелл, шоуранерка третього сезону.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер третього сезону

У третьому сезоні відбудуться зміни у складі акторів. Зокрема, актриса Рубі Стоукс залишила проєкт через напружений графік зйомок, тому роль Франчески перейде до Ганни Додд.

Перед цим вона зіграла в "Анатомії скандалу".

Про що були попередні сезони "Бріджертонів"

Сюжет розгортався навколо старшої доньки родини, Дафні, яка в пошуках чоловіка у початку 1800-х років. На момент прем'єри, це був найпопулярніший оригінальний серіал на сервісі.

"Бріджертони": дивіться трейлер першого сезону

Романтична історія настільки захопила глядачів, що у 2022 році вийшов другий сезон, в якому розглядалося вже особисте життя молодого віконта Бріджертона.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер другого сезону

А в травні 2023 року з'явився спін-офф – окрема історія, присвячена королеві Шарлотті. Переглядайте попередні сезони та приготуйтесь до нової, захопливої кіноподорожі з "Бріджертонами", яка вже чекає вас на Netflix.