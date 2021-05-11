Netflix презентував трейлер нового фільму до Дня батька

11 травня 2021 , 15:32
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Джерело:

The Hollywood Reporter

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував нову комедію "Батьківство" про самотнього татуся у ролі Кевіна Гарта і покаже її на День Батька. Зворушливий трейлер про стосунки батька та доньки – дивіться на Кіно 24.

Фільм засновано на мемуарах Метта Логеліна "Два поцілунки для Медді: Мемуари про втрати та любов", якого зіграє Кевін Гарт. Трейлер розпочинається історією про те, як у щасливому подружжі незабаром після пологів помирає дружина, залишаючи виховання доньки на батька.

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Стрімінг фільму відбудеться на Netflix до Дня Батька – 18 червня.

Що розповість нам фільм "Батьківство"

Батько-одинак ​​бореться самотужки зі своєю бідою та тягарем, яким стало для нього неочікувано самотнє батьківство. Його відкидає група підтримки молодих матерів, він не вміє правильно укладати волосся доньки, та навіть більше: сім'я Метта сумнівається в його батьківських здібностях, навіть його мама (Альфра Вудард). Але головний герой Гарта збирає усі свої сили заради щастя та комфорту своєї дочки.

"Якби у тебе залишився хтось один із батьків, я б хотів, щоб у тебе була твоя мама. Тому що у неї це вийшло б краще", – говорить батько Метт для своєї новонародженої дочки.

У трейлері "Батьківства" (Fatherhood) також можна побачити:

  • Мелоді Герд,
  • Ліла Рел Говері,
  • ДеВанду Вайз,
  • Ентоні Керрігана,
  • Пола Райзера.
Netflix викупила право на стрімінг у Sony Pictures, яка повторно об'єдналася з Гартом після сиквела "Джуманджі: Ласкаво просимо в джунглі". Прем'єра фільму Sony відкладався через закриття кінотеатрів, викликаних пандемією COVID-19. Netflix представить "Батьківство" разом з Higher Ground Productions  Барака та Мішель Обами.

"Батьківство" 2021: дивіться трейлер онлайн

 

Автор: Богдана Ткачук