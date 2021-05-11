Netflix презентував трейлер нового фільму до Дня батька

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував нову комедію "Батьківство" про самотнього татуся у ролі Кевіна Гарта і покаже її на День Батька. Зворушливий трейлер про стосунки батька та доньки – дивіться на Кіно 24.
Фільм засновано на мемуарах Метта Логеліна "Два поцілунки для Медді: Мемуари про втрати та любов", якого зіграє Кевін Гарт. Трейлер розпочинається історією про те, як у щасливому подружжі незабаром після пологів помирає дружина, залишаючи виховання доньки на батька.
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Стрімінг фільму відбудеться на Netflix до Дня Батька – 18 червня.
Що розповість нам фільм "Батьківство"
Батько-одинак бореться самотужки зі своєю бідою та тягарем, яким стало для нього неочікувано самотнє батьківство. Його відкидає група підтримки молодих матерів, він не вміє правильно укладати волосся доньки, та навіть більше: сім'я Метта сумнівається в його батьківських здібностях, навіть його мама (Альфра Вудард). Але головний герой Гарта збирає усі свої сили заради щастя та комфорту своєї дочки.
"Якби у тебе залишився хтось один із батьків, я б хотів, щоб у тебе була твоя мама. Тому що у неї це вийшло б краще", – говорить батько Метт для своєї новонародженої дочки.
У трейлері "Батьківства" (Fatherhood) також можна побачити:
- Мелоді Герд,
- Ліла Рел Говері,
- ДеВанду Вайз,
- Ентоні Керрігана,
- Пола Райзера.
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