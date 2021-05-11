Netflix презентував трейлер нового фільму до Дня батька

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував нову комедію "Батьківство" про самотнього татуся у ролі Кевіна Гарта і покаже її на День Батька. Зворушливий трейлер про стосунки батька та доньки – дивіться на Кіно 24.

Фільм засновано на мемуарах Метта Логеліна "Два поцілунки для Медді: Мемуари про втрати та любов", якого зіграє Кевін Гарт. Трейлер розпочинається історією про те, як у щасливому подружжі незабаром після пологів помирає дружина, залишаючи виховання доньки на батька.

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Стрімінг фільму відбудеться на Netflix до Дня Батька – 18 червня.

Що розповість нам фільм "Батьківство"

Батько-одинак ​​бореться самотужки зі своєю бідою та тягарем, яким стало для нього неочікувано самотнє батьківство. Його відкидає група підтримки молодих матерів, він не вміє правильно укладати волосся доньки, та навіть більше: сім'я Метта сумнівається в його батьківських здібностях, навіть його мама (Альфра Вудард). Але головний герой Гарта збирає усі свої сили заради щастя та комфорту своєї дочки.

"Якби у тебе залишився хтось один із батьків, я б хотів, щоб у тебе була твоя мама. Тому що у неї це вийшло б краще", – говорить батько Метт для своєї новонародженої дочки.

У трейлері "Батьківства" (Fatherhood) також можна побачити:

Мелоді Герд,

Ліла Рел Говері,

ДеВанду Вайз,

Ентоні Керрігана,

Пола Райзера.

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