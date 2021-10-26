Netflix присвятить окрему серію "Корони" скандальному інтерв'ю леді Ді для BBC

Одна із серій нового сезону серіалу "Корона" буде присвячена скандальному інтерв'ю принцеси Діани для BBC. Прем’єра стрічки відбудеться у листопаді 2022 року.

Що відомо про скандальне інтерв’ю принцеси Діани для ВВС

26 років тому принцеса Діана дала сенсаційне інтерв'ю кореспонденту ВВС Мартіну Баширу. Тоді вона вперше оголосила про роман принца Чарльза з Каміллою.

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У травні 2021 року стало зрозуміло щодо тактик, до яких 1995-го вдався тоді молодий і маловідомий журналіст Мартін Башир, в інтерв'ю з яким принцеса Діана розкрила сенсаційні подробиці приватного життя. Колишній суддя Верховного суду Британії лорд Дайсон звинуватив кореспондента ВВС в обмані.

Що дало зрозуміти розслідування?

Під час розслідування встановили, що Мартін Башир порушив вказівки BBC, аби домогтися зустрічі з Леді Ді. Брату принцеси Діани Чарльзу Спенсеру журналіст показав фальшиві виписки банківських рахунків. Підроблені документи нібито свідчили про те, що люди з найближчого оточення його сестри отримують гроші від таблоїдів, розкриваючи деталі її особистого життя. Разом з тим кореспонденту вдалося переконати Леді Ді в змові королівської сім'ї проти неї, тим самим підвищивши рівень довіри до себе. Мартін Башир підтвердив, що вдався до обману, аби отримати ексклюзивне інтерв'ю з принцесою Діаною. Виписки банківських рахунків йому допоміг зробити графічний дизайнер.



Фальшиві виписки банківських рахунків / Фото Korrespondent

Актори та ролі п’ятого сезону "Корони"

Імельда Стонтон – Єлизавета ІІ;

Джонатан Прайс – принц Філіп;

Леслі Менвілл – принцеса Маргарет;

Домінік Вест – принц Чарльза;

Елізабет Дебікі – принцеса Діана.

Про що серіал "Корона" У центрі історії – сім років життя королівської родини – з початку 90-х років до 2000-го року. За цей час королівська сім’я пережила багато важких моментів, зокрема розлучення принца Чарльза та принцеси Анни. Крім цього, у 1992 році у Віндзорському замку, в одній з головних резиденцій королеви Великобританії, сталася пожежа.

Автори серіалу вважають інтерв'ю важливим епізодом п'ятого сезону, про який точно варто говорити, й на який Netflix витратив мільйони.