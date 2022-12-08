Netflix опублікував тизер шоу Леттермана з Зеленським: відома дата прем'єри

Володимир Зеленський з’явиться у спеціальному випуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення". Вже опублікували тизер шоу Девіда Леттермана, а також оголосили дату прем'єри цього ексклюзивного випуску.

Зеленський за час війни спілкувався з багатьма іноземними журналістами, всесвітньо відомими ведучими, дав сотні інтерв'ю. Днями журнал Time оголосив нашого президента та "Дух України" людиною року. Перед Новим роком на Netflix покажуть великий спецепізод з главою держави.

До теми Прем’єра на Netflix: Зеленський з’явиться на шоу Леттермана, який нещодавно приїжджав в Україну

Тизер шоу Леттермана з Зеленським

7 грудня Netflix опублікував тизер нового епізоду шоу "Мій наступний гість не потребує представлення". Прем'єра випуску з Володимиром Зеленським відбудеться 12 грудня.

"Мій наступний гість не потребує представлення" з Зеленським: дивіться тизер онлайн

Нагадаємо, Девід Леттерман приїжджав в Україну наприкінці жовтня. Цей візит був спеціально для того, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського. Зйомки розмови відбулися в київській підземці. Тоді Netflix повідомляв, що запланований спеціальний епізод популярного шоу, який покажуть наприкінці 2022 року.

Українські коміки Антон Тимошенко, Сергій Ліпко та Вадим Кириленко зустрілись з Леттерманом у закладі біля "Золотих воріт".