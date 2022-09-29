Після критики глядачів: Netflix видалив тег ЛГБТ з серіалу про гея-маніяка Джеффрі Дамера

Низка передплатників звинуватили Netflix у використанні тегу ЛГБТК+ до мінісеріалу "Монстр: Історія Джеффрі Дамера" про реальні злочини серійного вбивці. Після обурення глядачів стрімер просто видалив його. Про що йдеться – розповідаємо далі.

Аби користувачам було зручніше підбирати контент для перегляду, стрімінг використовує систему жанрових маркувань. Тег ЛГБТ був в описі до шоу через те, що сама історія розповідає про вбивства серійного маніяка-гея Джеффрі Дамера переважно чоловіків, які належали до спільноти ЛГБТ.

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Netflix видалив тег ЛГБТ з серіалу "Монстр: Історія Джеффрі Дамера"

Чимало користувачів зазначили, що "це не та презентація, яка потрібна ЛГБТ-спільноті", або "Netflix досить грубо представив Дамера як ЛГБТК". Згодом Netflix видалив тег акроніма для позначення геїв, бісексуалів, трансгендерів і лесбійок. Видання The Hollywood Reporter звернулося до Netflix за коментарями. Наразі офіційних заяв щодо ситуації не було.

Відзначимо, Дамер був геєм, як і багато його жертв, але Netflix зазвичай використовує тег ЛГБТК для фільмів та серіалів, які зображають ширший досвід у спільноті ЛГБТК, серед них серіали:

"Колишній", про холостяка-гея (2022 – до сьогодні);

"Статеве виховання", про клініку сексотерапії школярів, мастурбацію та секс-терапевта (2019 – до сьогодні);

"Коли завмирає серце", про дорослішання, шкільне життя та перше кохання (2022 – до сьогодні).

Серіал також піддався критиці зі сторони однієї з жертв. В есе для Insider Ріта Ісбелл, сестра Еррола Ліндсі, якого Дамер убив у 1991 році, написала, що "мене турбує" те, що її заява про вплив на жертву під час судового процесу над вбивцею 1992 року інсценується у серіалі.

Якби шоу принесло їм якусь користь, воно не було б таким суворим та безтурботним. Прикро, що вони просто заробляють гроші на цій трагедії. Це просто жадібність,

– заявила Ріта.

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"Монстр: Історія Джеффрі Дамера": сюжет хіта Netflix та трейлер

За період від 19 до 25 вересня "Монстр: Історія Джеффрі Дамера" став найпопулярнішим серіалом. Він, нагадаємо, розповідає історію серійного вбивці, який упродовж 13 років, в 1978 – 1991 роках, вбив 17 чоловіків та підлітків.

Окрім історії головного героя, в якого перевтілився 35-річний Еван Пітерс, у серіалі детально зображається життя жертв маніяка, а також спроби полісменів, які понад 10 років не могли впіймати вбивцю.

Продюсером 10-серійного серіалу виступив Раян Мерфі ("Американська історія жахів"). Бюджет картини – 300 мільйонів доларів.

Серіал стартував на Netflix 21 вересня і вже б'є рекорди перегляду – його вже подивились понад 196,2 мільйона користувачів.

"Монстр: Історія Джеффрі Дамера": дивіться трейлер