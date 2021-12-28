Netflix відповів на лист Ткаченка щодо карикатурного образу українки у "Емілі в Парижі"

Олександр Ткаченко отримав відповідь від Netflix щодо карикатурного образу українки в "Емілі в Парижі". За словами міністра, стримінг відповів "достатньо дипломатично" та подякував за зворотний зв’язок.

Олександр Ткаченко доповнив, що Netflix почув стурбованих українських глядачів у зв’язку з карикатурним й образливим зображенням українки у серіалі "Емілі в Парижі". Домовилися, що у 2022 році уникатимуть подібних випадків.

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Така активна громадська позиція точно сприятиме тому, щоб при подальшому показі персонажів української національності у майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців,

– поділився Ткаченко.

Раніше ми писали про те, що міністр культури Олександр Ткаченко, як і більшість українців, залишився обуреним після перегляду четвертої серії другого сезону "Емілі в Парижі". У нових епізодах з’явилася героїня з Києва, на ім’я Петра. Вона зухвала, краде речі з магазину, має незграбний вигляд і боїться депортації в Україну.

За словами Олександра Ткаченка, з популяризацією нашої культури, європейці та американці мали чути про наших митців. Хоча б і про диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, чи дизайнерку Віту Кін.

"Доведеться продовжувати боротися зі стереотипами", – поділився Ткаченко.

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Що відомо про серіал "Емілі в Парижі"

Перший сезон серіалу вийшов у 2019 році. Комедійно-драматичний серіал Netflix створив Даррен Стар, сценарист "Сексу і міста". Він є й продюсером серіалу.

Ще перед публікацією новини про продовження на другий сезон, "Емілі в Парижі" стала одним із найпопулярніших серіалів на Netflix.

Крім цього, серіал критикували. Зокрема, багато французьких критиків казали про те, що ця стрічка – стереотипне зображення французів. Даррен Стар проігнорував цю критику й сказав, що він щасливий, що шоу дивляться.

В інтерв’ю виданню Vogue Лілі Коллінз розповіла про свої очікування від другого сезону. За сюжетом, Емілі проводить більше часу зі своїми колегами в Savoir за межами офісу і ближче знайомиться з ними й своєю подругою Мінді. Французька вимова Емілі стає все кращою. Вона далі професійно розвивається у своїй компанії як корисний і більш позитивний співробітник, хоча, звичайно, все ще потрапляє у кумедні ситуації.

Про те, що у серіалі зніметься героїня, яка начебто приїхала з Києва в Париж – було невідомо. Глядачка серіалу, українка Євгенія Гаврилко, яка зараз живе у Франції, побачивши ті фрагменти, одразу опублікувала в інстаграмі обурливий пост.

"Емілі в Парижі" 2 сезон: дивіться трейлер