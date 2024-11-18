"Ніхто цього не хоче": все, що відомо про 2 сезон одного з найромантичніших хітів Netflix

Новий романтичний серіал "Ніхто цього не хоче" дуже швидко став хітом на Netflix. Тому творці готові займатися виробництвом другого сезону, де продовжиться історія кохання Джоанни та Ноа.

Перший сезон серіалу "Ніхто цього не хоче" розповідає про стосунки розкутої подкастерки Джоанни та рабина Ноа, між якими спалахує іскра під час раптової зустрічі. Це люди з кардинально різних світів, тому на шляху пари виникає чимало труднощів. У другому сезоні їхня історія продовжить набирати обертів, пише 24 Канал з посиланням на Screen Rant.

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Що треба знати про майбутній 2 сезон

Етап виробництва серіалів займає достатньо багато часу. Однак зірка "Ніхто цього не хоче" Адам Броуді розповів, що його повернення має бути не таким тривалим.

Сподіваюся, все буде не так погано. Ми знімаємо в лютому, і сподіваємося, що вони випустять його до вересня наступного року,

– казав Адам Броуді.

Вочевидь, Netflix не хоче надто довго тримати шанувальників в очікуванні. Однак значні затримки з серіалом "Венздей" чи "Дивні дива" свідчать про те, що на все це може піти трохи більше часу, аніж припускають актори.

Продовження офіційно підтвердили

Netflix офіційно підтвердив продовження "Ніхто цього не хоче" всього за кілька тижнів після того, як на платформі вийшов перший сезон. З огляду на його популярність та високі оцінки від критиків, це рішення було очевидним.

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Акторський склад 2 сезону

Каст серіалу "Ніхто цього не хоче" – це одна з найважливіших частин. Особливо коли мова йде про хімію між головними героями, яких втілили Крістен Белл та Адам Броуді. Тому вони, очевидно, продовжать знімання у шоу.



Джоанна та Ноа / Кадр з серіалу

До своїх ролей також повернуться Джастін Люпе, Тімоті Сімонс, Джекі Тон, Емілі Арлук та інші.

Що чекатиме на головних героїв

1 сезон завершився з невеликою інтригою. Стосунки Джоанни та Ноа все-таки залишилися на хиткому ґрунті без чіткого розуміння, що буде далі. У пари залишилося багато питань, які потрібно буде розв'язати у 2 сезоні.

Зокрема, каменем спотикання в парі залишиться рішення Джоанни не приймати юдаїзм. Хоч вона може змінити своє рішення.

До того ж залишаються інші проблеми, які можуть розлучити пару, як-от брехня обох сімей. Як парі вдасться пройти попри всі негаразди разом – це і стане головною темою 2 сезону серіалу "Ніхто цього не хоче".