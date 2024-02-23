Netflix зняв дев’ятисерійний серіал про Україну: вийшов трейлер із Зеленським

Стрімінгова платформа Netflix представила дев'ятисерійний документальний серіал під назвою "Переломний момент: бомба і холодна війна". У ньому розкривається історія холодної війни, процесу створення ядерної бомби, а також подій, пов'язаних з вторгненням в Україну.

Дивіться трейлер, який вийшов 22 лютого та читайте, що буде містити стрічка, а також, хто із відомих політичних діячів долучився до інтерв'ю, які можна буде побачити у серіалі.

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Netflix зняв серіал "Переломний момент: бомба і холодна війна": що відомо

Серіал включає інтерв'ю із семи чинними чи колишніми світовими лідерами, в тому числі президентом України, а також такими видатними політичними постатями, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, колишній директор ЦРУ Роберт Гейтс і колишній держсекретар Кондоліза Райс.

Майже кожна частина війни в Україні є відлунням холодної війни,

– сказав режисер Браян Кіппенбергер.

"Переломний момент: бомба і холодна війна": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ці розмови з видатними політиками, журналістами та особами, які пережили історію, є дослідженням десятиліть конфлікту між Сполученими Штатами та Радянським Союзом в контексті сучасних подій. Вони вказують на те, що холодна війна триває, а світ залишається на межі ядерної війни.

Володимир Зеленський з'явився у трейлері серіалу

Важливо відзначити, що обкладинкою трейлера став кадр інтерв'ю саме з українським лідером. У короткому відео представлено відрізок розмови з ним.

Вони (росіяни – 24 Канал) бачать Україну частиною імперії, їхньою власністю, яку вони хочуть забрати,

– сказав президент України.

Премʼєра очікується 12 березня на платформі Netflix.