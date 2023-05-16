Глядачі жаліються на Netflix, який закрив серіал "Агенція Локвуд і Ко" після першого сезону

Netflix закрив серіал "Агенція Локвуд і Ко" після першого сезону. Глядачі неабияк обурені, адже проєкт мав багато хороших відгуків.

Про цю неприємну новину повідомив відомий британський письменник Джонатан Страуд, автор книжкової серії, на основі якої був створений перший сезон. Він складався з 8 епізодів.

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Netflix закрив серіал "Агенція Локвуд і Ко" – реакція глядачів

Рішення Netflix не продовжувати серіал на другий сезон викликало запеклу реакцію: понад 9000 глядачів підписали петицію із закликом до авторів.

Петиція набирає обертів у твітері, а фанати висловлюють свою лють під хештегами #SaveLockwoodandCo і #LockwoodandCo:

"Це шоу заслуговує на те, щоб його показували довше! Адаптація була настільки точна до книг, та й акторська гра була феноменальною. Сьогодні так мало сімейних шоу (особливо на Netflix)";

"Це одна з найкращих екранізацій, які я коли-небудь бачив. Я розлючений. Я ніколи не пробачу Netflix це страшне рішення";

"Улюблена книжкова серія, втілена в життя із неймовірною адаптацією. Він був номером один на Netflix у 18 країнах світу. Він заслуговує на другий сезон";

"Просто приголомшливе шоу. Було все: "Мисливці за привидами", "Бовдури", "Заклинання", "Гаррі Поттер" – усі в одному шоу. Це помилка".

"Агенція Локвуд і Ко": дивіться трейлер

Втім, Netflix оголосив у своїй заяві, що шоу "не повернеться для другого сезону". "З важким серцем ми оголошуємо, що "Локвуд і Ко" не повернеться. Для фанатів – для Lock Nation – ви справді були найкращими. Ми не можемо віддячити вам за те, як сильно ви прийняли, прославили та полюбили шоу. Ми особливо пишаємося обдарованими молодими акторами, які втілили на екрані улюблених вигаданих персонажів Джонатана з такою теплотою, чарівністю та вразливістю", – написали вони.

Цікаво, що серіал "Локвуд і Ко" на початку свого показу потрапив у першу десятку у 80 країнах і посів перше місце у 18. Письменник Джонатан пишається таким результатом. "Щиро вдячний усім, хто працював над екранізацією, котра повністю відповідала оригінальним книгам і водночас була чимось "новим" і "свіжим", зроблена з великою любовʼю і розмахом", – написав він.



Netflix закрив серіал "Агенція Локвуд і Ко" / Джонатан Страуд

До речі, на сторінці видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА повідомили про те, що наприкінці травня вони очікують на усі п’ять книжок цієї чудової фентезійної серії. "Ви обовʼязково дізнаєтеся продовження пригод юних мисливців на привидів", – написали вони.