Галь Гадот показала невдалі дублі "Диво-жінки 1984", чим до сліз розсмішила мережу

Актриса Галь Гадот зіграла головну роль у "Диво-жінці 1984", де вкотре врятувала планету від самознищення. Однак за кадром знаменита красуня не була такою ж серйозною.

У своєму блозі Галь Гадот опублікувала курйозне відео, яке вже встигло розсмішити всіх прихильників "Диво-жінки". На кадрах можна побачити невдалі дублі актриси та її колег. Зокрема, як перука Крістен Віг пошкодилась під прицілом камери, а перед видовищною бійкою Педро Паскаль не зміг відкрити двері, чим викликав регіт на знімальному майданчику.

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Особливо багато курйозів було у виконавців головних ролей – Галь Гадот і Кріса Пайна. Актриса не могла зупинитись сміятись, коли тривали знімання спільних сцен і фінальних кадрів фільму. За задумом, вона намагалась зупинити лиходія Максвелла Лорда, однак листки з бажаннями, які потрапляли їй в обличчя, тільки смішили Галь Гадот.

Ви коли-небудь задумувались над питанням, як виглядають зйомки з найпрекраснішою командою?

– написала Галь Гадот.

Розширену версію ролика презентували на ютуб-каналі Warner Bros. Тут чималий регіт викликали кадри, де Галь Гадот, яка у фільмі легко перекидає вантажівки, не може відкрити двері.

Невдалі дублі "Диво-жінки 1984": дивіться відео

"Диво-жінка 1984": коротко про фільм

Прем'єру супергеройського фільму "Диво-жінка 1984" кілька разів переносили через пандемію коронавірусу. Зрештою, стрічка вийшла на великі екрани 16 грудня 2020 року. Це був перший фільм, який Warner Bros. презентував у кінотеатрах і на стрімінговій платформі HBO Max, про що повідомив журнал People.

За сюжетом, Діана Принц налагодила своє життя після смерті Стіва Тревора. Вона влаштувалась на роботу в інституті, де працює з артефактами. Діана вражає своєю впевненістю, а тому стає кумиркою для нової працівниці Барбари Енн Міневри. Тому, коли в руки красунь потрапляє камінь бажань, супергероїня мимоволі повертає до життя коханого, а от її колега отримує ще могутнішу силу, аніж Діана. Та у всього є своя ціна, в чому Диво-жінка невдовзі переконається.

"Диво-жінка 1984": дивіться трейлер