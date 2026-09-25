Від Ніколаса Кейджа майже нічого не залишилося: як актор змінився заради ролі

Густі брови, інша зачіска, масивніша статура й характерна міміка – від звичного Кейджа залишився хіба що погляд. Поруч із ним ще одна майже невпізнавана зірка – Крістіан Бейл, який зіграв колишнього власника Oakland Raiders Ела Девіса.

Як повідомляє People, Ніколас Кейдж знову довів, що для хорошої ролі готовий не лише змінити зачіску. У новому байопіку "Медден" 62-річний актор перевтілився у легенду американського футболіста Джона Меддена – і в першому трейлері його справді можна не впізнати.

Кого зіграв Ніколас Кейдж

"Медден": дивитись трейлер

Фільм розповідає історію Джона Меддена – одного з найвідоміших тренерів в історії NFL. У 1970-х він працював із Raiders, згодом став популярним телевізійним коментатором, а його ім'я перетворилося ще й на бренд знаменитої серії відеоігор Madden NFL.

Стрічка покаже шлях Меддена від роботи тренером і перемоги в Super Bowl до телебачення та створення футбольної ігрової франшизи. Сам Медден помер у 2021 році у віці 85 років.

Режисером і сценаристом картини став Девід О. Рассел, відомий за фільмами "Боєць", "Американська афера" та "Мій хлопець – псих". Крім Кейджа й Бейла, у фільмі зіграли Кетрін Ган, Сієнна Міллер, Джон Малейні та Шейн Гілліс.

Для Кейджа "Медден" стане єдиним повнометражним релізом 2026 року, хоча раніше цього року він також з'явився у серіалі Prime Video "Spider-Noir".

Побачити, заради чого Кейдж так старанно "зник" під образом іншої людини, можна буде вже восени: 11 листопада "Медден" вийде в окремих кінотеатрах, а 18 листопада з'явиться на Prime Video.

Нещодавно Кейдж з’явився на публіці з молодшою на 31 рік дружиною.