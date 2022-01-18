Ніколас Кейдж назвав найулюбленіший фільм, у якому зіграв головну роль

Голлівудський актор Ніколас Кейдж в інтерв’ю Awards Watch розповів про найулюбленіший фільм у своїй кар’єрі. Йдеться про "Поцілунок вампіра" режисера Роберта Біермана.

У картині 1988 року актор зіграв Пітера Ло, божевільного літературного агента, який уявив себе вампіром після ночі із загадковою дівчиною. Ця стрічка стала першою для Кеджа з "вампірськими" мотивами.

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Цікаво, що сьогодні Ніколас Кейдж готується до ролі легендарного вампіра Дракули у новому фільмі кіностудії Universal Pictures "Ренфілд".

"Поцілунок вампіра": сюжет і трейлер

Увага! Спойлери!

На початку картини персонаж Ніколаса Кейджа розмовляє з психотерапевтом, який розуміє, що Пітер вже не цілком здоровий. Його мова стає пихатою і дивакуватою, що навіть лікарка лякається. Згодом Пітер зустрічає вродливу дівчину, яку звати Рейчел. Саме вона кусає його в шию, а Пітер стає вампіром. Він починає дивно поводитися: постійно носить протисонцеві окуляри, спить під диваном, уникає денного світла, боїться хрестів і навіть їсть кімнатних тарганів подібно до Ренфілда з "Дракули".

На роботі Ло також знущається зі своїх співробітників, гвалтує, ображає і принижує. Чим закінчиться ця божевільно-драматична історія – рекомендуємо переглянути стрічку, якщо ви ще не бачили.

"Поцілунок вампіра" 1988: дивіться трейлер