"Ніколи не забуду смак бабусиної паски": Марина Мазепа пригадала дитинство в Україні

Голлівудська акторка українського походження Марина Мазепа згадала про дитинство в Україні. Найприємнішим її спогадом було святкування Великодня.

У своєму інстаграмі зірка розповіла, що свято Великодня у її дитинстві, яке вона провела в Україні, було дуже зворушливим. Мазепа зазначила, що українські великодні урочистості – це чудове злиття традиційних християнських практик, фольклору та давньої язичницької символіки. Деякі традиції будуть знайомі християнам усього світу, інші – винятково українські, передає 24 канал.

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Марина Мазепа пригадала дитинство в Україні

Один із найприємніших спогадів про моє дитинство в Україні — це святкування Великодня. У нас не було ні цукерок, ні пошуку великодніх яєць (великодня гра, – Кіно 24), ні величезних кошиків із величезними кроликами чи наповненими подарунками,

– сказала вона.

"Що це за різнобарвний хліб у моєму кошику? Пасхальна паска. Моя бабуся пекла всі свої великодні паски по-старому в українській печі. Я любила прокидатися від райського аромату і прекрасного вигляду десятка пасок у бляшанках, що підіймаються вгору. Традиційні паски високі та циліндричні, із символами, зробленими з розкачаного тіста або посипаними борошном нагорі!", – доповнила вона.

Також зірка зазначила, що рецепти паски варіюються від регіону до регіону. Марина Мазепа ніколи не забуде смак найсмачнішої бабусиної паски, а також знаменитість поділилася, що її бабуся навчила їх пекти.

Навіть у ці непрості для нас, українців, часи, ми зберігаємо свої традиції, відзначаємо наші свята та ділимося ними з усім світом! Нехай усі побачать, наскільки сильна українська нація! Ми віримо у нашу Перемогу! Хоробрість у нашій ДНК!,

– сказала вона.

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