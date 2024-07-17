Зірка "Спіймати Кайдаша" відверто розповіла про особисте життя: "Мене назвали "чорною вдовою""

Ніна Набока є відомою українською акторкою. Вона відзначилася ролями в народному серіалі "Спіймати Кайдаша", "Перші ластівки", а також в гучних фільмах "Припутні" та багатьох інших.

Ніна Набока відверто розповіла про особисте життя. Також акторка вперше пояснила, чому її прозвали "чорною вдовою".

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Ніна Набока розповіла про своє особисте життя

В одному з інтерв'ю акторку назвали "чорною вдовою", але вона зізнається, що не ображається, оскільки справді поховала трьох чоловіків і вже вісім років живе сама. Вона додає, що її чоловіки були хорошими людьми.

Останній чоловік акторки був визнаним майстром мистецтва, керівником операторського та фотоцеху, але його життя зруйнував алкоголь.

Другий чоловік Ніни працював перекладачем з англійської мови, але їхнє спільне життя тривало лише чотири роки через ускладнення, спричинене його легеневим захворюванням.

Набока зізнається, що також кохала свого першого чоловіка, але вони розлучилися через його зради.

У мене теж був коханець, як то кажуть, від нужди. Двох наступних чоловіків жодного разу не зрадила. Я жінка сільського пошиву – в хаті завжди наварено, вигладжено, випрано. Сказати, що погана дружина, не можна,

– розповіла Ніна.

Від свого першого чоловіка акторка має дочку, на ім'я Одарка і внучку Марію.

"Вони мешкають окремо, зять мій – на війні, на нульовці. Вже рік з лишком. Ось прийшов у відпустку, хочемо його підлікувати", – каже Набока.

Акторка поділилась, що чоловік її доньки переніс дві контузії, часто кричить уночі й страждає від головних болів.