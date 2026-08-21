Росіяни отримували головні ролі й у рази більші гонорари: Ніна Набока про кіно в СРСР

У радянському кіно навіть акторська зарплата мала свою ієрархію: одні отримували пристойні ставки та головні ролі, а іншим доводилося задовольнятися другорядними персонажами й значно скромнішими гонорарами. Народна артистка України Ніна Набока розповіла, скільки тоді платили акторам і чому українським артистам було складніше пробитися на головні ролі.

Як повідомляє WAVE РБК-Україна, народна артистка України Ніна Набока розповіла, скільки отримували актори за часів СРСР. За її словами, середня виплата становила близько 140 карбованців за 10 знімальних днів на місяць.

І якщо ви вже подумали, що це були якісь захмарні гроші за роботу в кіно, – не поспішайте відкривати калькулятор. Радянський шоу-бізнес мав дещо іншу систему координат. Акторська зарплата: знявся – отримав, не знявся – отримав половину



Ніна Набока розповіла про заробітки акторів в радянському союзі / Фото Wave РБК-Україна



Як Набока розповіла, актори працювали за встановленими ставками. На початку вони могли становити 11,50, 14,50 або 17,50 карбованців за один знімальний день. За 10 знімальних днів набігало близько 140 карбованців.

Але була ще одна цікава радянська особливість: якщо актора не запрошували у жоден проєкт, на кіностудії імені Олександра Довженка йому виплачували половину ставки.

За словами Набоки, найвища ставка для актора в той період становила приблизно 33–35 карбованців за знімальний день.

На розмір виплати впливали кількість роботи та значущість ролі. Якщо артист отримував важливого персонажа, ставка могла підвищитися до 14,50 карбованців замість мінімальної.

Окремо акторам виплачували добові. В Україні вони становили 2,50 карбованця, а під час виїздів – 3,50.

Набока згадує, що для неї, молодої акторки, 3,50 карбованця були цілком відчутними грошима. Вона розповіла, що могла витратити їх на крем чи помаду.

Набока також згадала про нерівність між українськими та російськими акторами. За її словами, режисери в СРСР частіше запрошували російських артистів, особливо на головні ролі.

Українським акторам нерідко діставалися другорядні персонажі, тоді як російські артисти, за словами Набоки, могли отримувати значно більші гонорари.

В той же час Павло Текучев розповів скільки зараз заробляють українські актори.