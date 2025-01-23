УКР РУС
23 січня 2025, 16:01
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Оскар-2025: повний список номінантів цьогорічної премії

Ольга Паньків

Стали відомі всі номінанти на премію Оскар-2025, і кіноманів по всьому світу вже чекає незабутня подія. Цього року церемонія нагородження відбудеться 2 березня в знаменитому театрі "Долбі" в Голлівуді.

Цей захід традиційно привертає увагу не тільки любителів кіно, а й знаменитостей, критиків та глядачів з усього світу. У матеріалі представлений список номінтів на Оскар-2025.

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Номінанти на Оскар-2025

Номінантів на премію Оскар-2025 оголошують під час прямої трансляції, що стала важливою подією для кінематографічного світу.

Оголошення номінантів Оскара-2025: дивіться відео онлайн

Найкращий фільм

  • "Анора"
  • "Бруталіст"
  • "Боб Ділан: Нікому не відомий"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Емілія Перес"
  • "Я все ще тут"
  • "Нікелеві хлопчики"
  • "Субстанція"
  • "Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкраща режисура

  • Шон Бейкер ("Анора")
  • Брейді Корбет ("Бруталіст")
  • Джеймс Менголд ("Боб Ділан: Нікому не відомий")
  • Жак Одіар ("Емілія Перес")
  • Коралі Фаржа ("Субстанція")

Найкраща чоловіча роль

  • Едріан Броуді ("Бруталіст")
  • Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Нікому не відомий")
  • Колман Домінго ("Сінг-Сінг")
  • Рейф Файнс ("Конклав")
  • Себастіан Стен ("Учень. Сходження Трампа")

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Кіран Калкін ("Справжній біль")
  • Едвард Нортон ("Боб Ділан: Нікому не відомий")
  • Гай Пірс ("Бруталіст")
  • Джеремі Стронг ("Учень. Сходження Трампа")

Найкраща жіноча роль

  • Синтія Еріво ("Зла: Казка про відьму Заходу")
  • Карла Гаскон ("Емілія Перес")
  • Майки Медісон ("Анора")
  • Демі Мур ("Субстанція")
  • Фернанда Торрес ("Я все ще тут")

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Моніка Барбаро ("Боб Ділан: Нікому не відомий")
  • Аріана Гранде ("Зла: Казка про відьму Заходу")
  • Фелісіті Джонс ("Бруталіст")
  • Ізабелла Росселліні ("Конклав")
  • Зої Салдана ("Емілія Перес")

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Анора"
  • "Бруталіст"
  • "Справжній біль"
  • "5 вересня"
  • "Субстанція"

Найкращий сценарій-адаптація

  • "Боб Ділан: Нікому не відомий"
  • "Конклав"
  • "Емілія Перес"
  • "Хлопчаки з "Нікеля"
  • "Сінг-сінг"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

  • "Течія"
  • "Думками навиворіт 2"
  • "Мемуари равлика"
  • "Уоллес і Громіт: Найдикіша помста"
  • "Дикий робот"

Найкраща музика

  • "Бруталіст"
  • "Конклав"
  • "Емілія Перес"
  • "Зла: Казка про відьму Заходу"
  • "Дикий робот"

Найкращий міжнародний художній фільм

  • "Я все ще тут"
  • "Дівчина з голкою"
  • "Емілія Перес"
  • "Насіння священного інжиру"
  • "Потік"

Найкраща робота художника-постановника

  • "Бруталіст"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Носферату"
  • "Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкраща операторська робота

  • "Бруталіст"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Емілія Перес"
  • "Марія"
  • "Носферату"

Найкращий звук

  • "Боб Ділан: Нікому не відомий"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Емілія Перес"
  • "Зла: Казка про відьму Заходу"
  • "Дикий робот"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • "Гарні чоловіки"
  • "У тіні Кіпаріса"
  • "Чарівні цукерки"
  • "Подорож до дива"
  • "Фу!"

Найкращий художній короткометражний фільм

  • "Застава"
  • "Ануя"
  • "Я не робот"
  • "Останній рейнджер"
  • "Людина, яка не могла мовчати"

Найкращий монтаж

  • "Анора"
  • "Бруталіст"
  • "Емілія Перес"
  • "Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкращі візуальні ефекти

  • "Чужий: Ромул"
  • "Інша людина"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Планета мавп: Нове царство"
  • "Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкращий документальний повнометражний фільм

  • "Щоденники чорної скриньки"
  • "Немає іншої землі"
  • "Порцелянова війна"
  • "Саундтрек до державного перевороту"
  • "Цукрова тростина"

Найкращий документальний короткометражний фільм

  • "Смерть за номерами"
  • "Я готовий, начальнику"
  • "Нещасний випадок"
  • "Інструменти серця, що б'ється"
  • "Єдина дівчина в оркестрі"

Найкращий дизайн костюмів

  • "Боб Ділан: Нікому не відомий"
  • "Конклав"
  • "Гладіатор 2"
  • "Носферату"
  • "Зла"

Найкращий грим та зачіски

  • "Інша людина"
  • "Емілія Перес"
  • "Носферату"
  • "Субстанція"
  • "Зла"