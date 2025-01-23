Оскар-2025: повний список номінантів цьогорічної премії
Стали відомі всі номінанти на премію Оскар-2025, і кіноманів по всьому світу вже чекає незабутня подія. Цього року церемонія нагородження відбудеться 2 березня в знаменитому театрі "Долбі" в Голлівуді.
Цей захід традиційно привертає увагу не тільки любителів кіно, а й знаменитостей, критиків та глядачів з усього світу. У матеріалі представлений список номінтів на Оскар-2025.
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Номінанти на Оскар-2025
Номінантів на премію Оскар-2025 оголошують під час прямої трансляції, що стала важливою подією для кінематографічного світу.
Оголошення номінантів Оскара-2025: дивіться відео онлайн
Найкращий фільм
- "Анора"
- "Бруталіст"
- "Боб Ділан: Нікому не відомий"
- "Конклав"
- "Дюна: Частина друга"
- "Емілія Перес"
- "Я все ще тут"
- "Нікелеві хлопчики"
- "Субстанція"
- "Зла: Казка про відьму Заходу"
Найкраща режисура
- Шон Бейкер ("Анора")
- Брейді Корбет ("Бруталіст")
- Джеймс Менголд ("Боб Ділан: Нікому не відомий")
- Жак Одіар ("Емілія Перес")
- Коралі Фаржа ("Субстанція")
Найкраща чоловіча роль
- Едріан Броуді ("Бруталіст")
- Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Нікому не відомий")
- Колман Домінго ("Сінг-Сінг")
- Рейф Файнс ("Конклав")
- Себастіан Стен ("Учень. Сходження Трампа")
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Кіран Калкін ("Справжній біль")
- Едвард Нортон ("Боб Ділан: Нікому не відомий")
- Гай Пірс ("Бруталіст")
- Джеремі Стронг ("Учень. Сходження Трампа")
Найкраща жіноча роль
- Синтія Еріво ("Зла: Казка про відьму Заходу")
- Карла Гаскон ("Емілія Перес")
- Майки Медісон ("Анора")
- Демі Мур ("Субстанція")
- Фернанда Торрес ("Я все ще тут")
Найкраща жіноча роль другого плану
- Моніка Барбаро ("Боб Ділан: Нікому не відомий")
- Аріана Гранде ("Зла: Казка про відьму Заходу")
- Фелісіті Джонс ("Бруталіст")
- Ізабелла Росселліні ("Конклав")
- Зої Салдана ("Емілія Перес")
Найкращий оригінальний сценарій
- "Анора"
- "Бруталіст"
- "Справжній біль"
- "5 вересня"
- "Субстанція"
Найкращий сценарій-адаптація
- "Боб Ділан: Нікому не відомий"
- "Конклав"
- "Емілія Перес"
- "Хлопчаки з "Нікеля"
- "Сінг-сінг"
Найкращий анімаційний повнометражний фільм
- "Течія"
- "Думками навиворіт 2"
- "Мемуари равлика"
- "Уоллес і Громіт: Найдикіша помста"
- "Дикий робот"
Найкраща музика
- "Бруталіст"
- "Конклав"
- "Емілія Перес"
- "Зла: Казка про відьму Заходу"
- "Дикий робот"
Найкращий міжнародний художній фільм
- "Я все ще тут"
- "Дівчина з голкою"
- "Емілія Перес"
- "Насіння священного інжиру"
- "Потік"
Найкраща робота художника-постановника
- "Бруталіст"
- "Конклав"
- "Дюна: Частина друга"
- "Носферату"
- "Зла: Казка про відьму Заходу"
Найкраща операторська робота
- "Бруталіст"
- "Дюна: Частина друга"
- "Емілія Перес"
- "Марія"
- "Носферату"
Найкращий звук
- "Боб Ділан: Нікому не відомий"
- "Дюна: Частина друга"
- "Емілія Перес"
- "Зла: Казка про відьму Заходу"
- "Дикий робот"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- "Гарні чоловіки"
- "У тіні Кіпаріса"
- "Чарівні цукерки"
- "Подорож до дива"
- "Фу!"
Найкращий художній короткометражний фільм
- "Застава"
- "Ануя"
- "Я не робот"
- "Останній рейнджер"
- "Людина, яка не могла мовчати"
Найкращий монтаж
- "Анора"
- "Бруталіст"
- "Емілія Перес"
- "Зла: Казка про відьму Заходу"
Найкращі візуальні ефекти
- "Чужий: Ромул"
- "Інша людина"
- "Дюна: Частина друга"
- "Планета мавп: Нове царство"
- "Зла: Казка про відьму Заходу"
Найкращий документальний повнометражний фільм
- "Щоденники чорної скриньки"
- "Немає іншої землі"
- "Порцелянова війна"
- "Саундтрек до державного перевороту"
- "Цукрова тростина"
Найкращий документальний короткометражний фільм
- "Смерть за номерами"
- "Я готовий, начальнику"
- "Нещасний випадок"
- "Інструменти серця, що б'ється"
- "Єдина дівчина в оркестрі"
Найкращий дизайн костюмів
- "Боб Ділан: Нікому не відомий"
- "Конклав"
- "Гладіатор 2"
- "Носферату"
- "Зла"
Найкращий грим та зачіски
- "Інша людина"
- "Емілія Перес"
- "Носферату"
- "Субстанція"
- "Зла"