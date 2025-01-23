Оскар-2025: повний список номінантів цьогорічної премії

Стали відомі всі номінанти на премію Оскар-2025, і кіноманів по всьому світу вже чекає незабутня подія. Цього року церемонія нагородження відбудеться 2 березня в знаменитому театрі "Долбі" в Голлівуді.

Цей захід традиційно привертає увагу не тільки любителів кіно, а й знаменитостей, критиків та глядачів з усього світу. У матеріалі представлений список номінтів на Оскар-2025.

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Номінанти на Оскар-2025

Номінантів на премію Оскар-2025 оголошують під час прямої трансляції, що стала важливою подією для кінематографічного світу.

Оголошення номінантів Оскара-2025: дивіться відео онлайн

Найкращий фільм

"Анора"

"Бруталіст"

"Боб Ділан: Нікому не відомий"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга"

"Емілія Перес"

"Я все ще тут"

"Нікелеві хлопчики"

"Субстанція"

"Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкраща режисура

Шон Бейкер ("Анора")

Брейді Корбет ("Бруталіст")

Джеймс Менголд ("Боб Ділан: Нікому не відомий")

Жак Одіар ("Емілія Перес")

Коралі Фаржа ("Субстанція")

Найкраща чоловіча роль

Едріан Броуді ("Бруталіст")

Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Нікому не відомий")

Колман Домінго ("Сінг-Сінг")

Рейф Файнс ("Конклав")

Себастіан Стен ("Учень. Сходження Трампа")

Найкраща чоловіча роль другого плану

Кіран Калкін ("Справжній біль")

Едвард Нортон ("Боб Ділан: Нікому не відомий")

Гай Пірс ("Бруталіст")

Джеремі Стронг ("Учень. Сходження Трампа")

Найкраща жіноча роль

Синтія Еріво ("Зла: Казка про відьму Заходу")

Карла Гаскон ("Емілія Перес")

Майки Медісон ("Анора")

Демі Мур ("Субстанція")

Фернанда Торрес ("Я все ще тут")

Найкраща жіноча роль другого плану

Моніка Барбаро ("Боб Ділан: Нікому не відомий")

Аріана Гранде ("Зла: Казка про відьму Заходу")

Фелісіті Джонс ("Бруталіст")

Ізабелла Росселліні ("Конклав")

Зої Салдана ("Емілія Перес")

Найкращий оригінальний сценарій

"Анора"

"Бруталіст"

"Справжній біль"

"5 вересня"

"Субстанція"

Найкращий сценарій-адаптація

"Боб Ділан: Нікому не відомий"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Хлопчаки з "Нікеля"

"Сінг-сінг"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

"Течія"

"Думками навиворіт 2"

"Мемуари равлика"

"Уоллес і Громіт: Найдикіша помста"

"Дикий робот"

Найкраща музика

"Бруталіст"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Зла: Казка про відьму Заходу"

"Дикий робот"

Найкращий міжнародний художній фільм

"Я все ще тут"

"Дівчина з голкою"

"Емілія Перес"

"Насіння священного інжиру"

"Потік"

Найкраща робота художника-постановника

"Бруталіст"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга"

"Носферату"

"Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкраща операторська робота

"Бруталіст"

"Дюна: Частина друга"

"Емілія Перес"

"Марія"

"Носферату"

Найкращий звук

"Боб Ділан: Нікому не відомий"

"Дюна: Частина друга"

"Емілія Перес"

"Зла: Казка про відьму Заходу"

"Дикий робот"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"Гарні чоловіки"

"У тіні Кіпаріса"

"Чарівні цукерки"

"Подорож до дива"

"Фу!"

Найкращий художній короткометражний фільм

"Застава"

"Ануя"

"Я не робот"

"Останній рейнджер"

"Людина, яка не могла мовчати"

Найкращий монтаж

"Анора"

"Бруталіст"

"Емілія Перес"

"Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкращі візуальні ефекти

"Чужий: Ромул"

"Інша людина"

"Дюна: Частина друга"

"Планета мавп: Нове царство"

"Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкращий документальний повнометражний фільм

"Щоденники чорної скриньки"

"Немає іншої землі"

"Порцелянова війна"

"Саундтрек до державного перевороту"

"Цукрова тростина"

Найкращий документальний короткометражний фільм

"Смерть за номерами"

"Я готовий, начальнику"

"Нещасний випадок"

"Інструменти серця, що б'ється"

"Єдина дівчина в оркестрі"

Найкращий дизайн костюмів

"Боб Ділан: Нікому не відомий"

"Конклав"

"Гладіатор 2"

"Носферату"

"Зла"

Найкращий грим та зачіски