Названо номінантів на отримання кінопремії "Золота Дзиґа": хто претендує на перемогу

Анонсували номінантів на цьогорічну премію "Золота Дзиґа". У конкурсі Восьмої Кінопремії братимуть участь 50 робіт: 10 повнометражних ігрових фільмів, 12 повнометражних документальних стрічок, 14 короткометражних фільмів, 4 анімаційні фільми та 10 серіалів.

Серед претендентів на перемогу: "Як там Катя?", "Довбуш", "Ля Пасіліада" та інші відомі українські стрічки. Дивіться, як виглядає повний список номінантів – далі.

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Список номінантів на "Золоту Дзиґу"

Ігровий повнометражний фільм:

"Батько", прод. та реж. Олександр Кобзар

"Довбуш", прод. Максим Асадчий, Данило Білак, реж. Олесь Санін

"Королі репу", прод. Дмитро Мінзянов, реж. Мирослав Латик

"Ля Палісіада", прод. Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук, реж Філіп Сотниченко

"Мій карпатський дідусь", прод. Володимир Філіппов, Андрій Суярко, Алла Овсяннікова, Олександр Коваленко, реж Заза Буадзе

"Уроки толерантності", прод. Сергій Лавренюк, реж. Аркадій Непиталюк

"Шлях поколінь", прод. Михайло Ухман, реж. Володимир Сидько

"ШТТЛ", прод. Маргарита Гребенчікова, Юрій Артеменко, Жан-Шарль Леві (не номінується), Оліас Барко (не номінується) реж. Аді Волтер (не номінується)

"Я, Ніна", прод. Яніна Соколова, Юлія Сінькевич, Олексій Москаленко, Олександра Івченко, Олеся Корженевська, Світлана Яцинич, реж. Марися Нікітюк

"Як там Катя?", прод. Ольга Матат, Влад Дудко, Сергій Коннов, реж. Крістіна Тинькевич

Документальний повнометражний фільм:

"20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов

"Бартка", прод. Артем Голубєв, реж Володимир Бакум

"Євродонбас", прод Анна Паленчук, реж. Корній Грицюк

"Життя на межі", прод. Павло Пелешок, Юрко Іванишин, реж. Павло Пелешок

"Залізні метелики", прод. Андрій Котляр, реж. Роман Любий

"Звідки куди", прод. Анна Паленчук, реж. Мачек Хамела (не номінується)

"Зірка. Дума про право", прод. та реж. В'ячеслав Бігун

"Іван і Марта", прод. Оксана Іванюк, реж. Сергій Буковський

"Король Лір: як ми шукали любов під час війни", прод. Поліна Герман, реж. Дмитро Грешко

"Нескінченність за Флоріаном", прод. Люба Кнорозок, реж. Олексій Радинський

"Правило 2 стін", прод. Ольга Бесхмельниціна, реж. Девід Гутнік (не номінується)

"Світло Тіні Івана Чендея", прод. та реж. В'ячеслав Бігун

Короткометражний ігровий:

"70 000 років тому", реж. та прод. Едуард Нечмоглод

"В Парижі ніхто не думає про завтра", реж. Андрій Кокура, прод. Андрій Кокура, Максим Даніелу (не номінується), Джуль Шарпантьє (не номінується)

"Велика маленька війна", реж. Мирослав Латик, прод. Оксана Іванюк, Мирослав Латик

"Жива", реж. Владлен Одуденко, прод. Володимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко

"Кінець історії", реж. та прод. Станіслав Битюцький

"Колискова для кота", реж. та прод. Андрій Гіль

"Шампур", реж. та прод. Олексій Боряк

"Як це було", реж. Анастасія Солоневич, Дам'ян Коцур (не номінується), прод. Піотр Стечек (не номінується)

Документальний короткометражний фільм:

"Войси з Бахмута", реж. та прод. Ігор Бабаєв

"Гості з Харкова", реж. Галина Лаврінець, прод. Олександра Братищенко

"Лелеки завжди повертаються додому", реж. Ґала Козютинська, прод. Ігор Бабаєв

"Ми повернемо довіру харків'ян та будемо якісно обслуговувати житлові будівлі", реж. та прод. Максим Ходак

"Під крилом ночі", реж. Леся Дяк, прод. Наталія Лібет

"Чорнобиль 22", реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок

Анімаційний фільм:

"Зупинка", прод. Олена Касавіна, реж. Катерина Омельяненко

"Маріуполь. Сто ночей", прод. Андрій Палатний, реж. Софія Мельник

"Мокош", прод. Анна Дудко, Олександр Шатківський, реж. Анна Дудко

"Орка", прод. Дмитро Белінський, реж. Микита Ратніков

Серіал:

"Волонтери", прод. Наум Баруля, реж Андрій Бурлака

"Гарячий", прод. Ірина Храновська, реж. Олег Туранський

"Друзі", прод. Акім Галімов, Володимир Москалець, Ілона Гребенюк, реж. Павло Тупік

"Моє кіно", прод. Кирило Бін, реж. Сергій Сторожев

"Новорічна шкереберть", прод. Оксана Іванюк, Мирон Латик, реж. Мирон Латик

"Перевізниця", прод. Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, реж. Євген Тунік

"Сховища. Вісім історій", прод. Віталій Є, реж. Кирило Бін

"Табун", прод. Ірина Храновська, реж. Дмитро Андріянов

"Українські палаци. Золота доба-2", прод. Акім Галімов, Руслан Шаріпов, Станіслав Зурахов, реж-пост. Дарія Саричева

"Штурм", прод. Ірина Храновська, реж. Заза Буадзе

Члени Кіноакадемії уже розпочали голосування за номінантів на Восьму Національну кінопремію. Цей процес триватиме до 6 травня. Номінанти "Золотої Дзиґи" у 21 номінації стануть відомі приблизно 13 травня. А вже імена переможців ми дізнаємось у червні 2024 року.