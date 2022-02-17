"Носоріг" Сенцова: чесний відгук на перший український фільм про гангстерів

Якщо ви за якихось поважних причин ще не пішли в кінотеатр на перегляд фільму Олега Сенцова "Носоріг", то редакція Кіно 24 поспішає поділитись враженням від стрічки. Прем'єра першої української кримінальної драми відбулась 17 лютого 2022 року.

"Усі чекають на перший великий фільм Олега Сенцова", – сказав Денис Іванов, продюсер фільму "Носоріг" під час інтерв'ю 24 каналу. І з цим неможливо не погодитись. Про те, чому стрічка Сенцова таки варта перегляду у кінотеатрі, – читайте далі.

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Чому Олег Сенцов

Починаючи із несподіваної нахабної військової атаки Росії у 2014 року, закінчуючи погрозами повномасштабного вторгнення тепер, Україна переживає восьмий тяжкий рік. І за ці роки агресії північного сусіда потішних спогадів не так багато, зокрема, один з яких – це день звільнення та повернення до України з російського полону режисера Олега Сенцова.

Без перебільшення, майже кожен українець чекав на повернення Олега в Україну: наче старого знайомого, брата, чоловіка, сина. Це перемога України і особиста перемога Олега за те, що живий, за те, що продовжує творити у нелегкий час, за те, що від 17 лютого 2022 року ми можемо відвідати прем'єру його другого повнометражного фільму "Носоріг".



Сергій Філімонов / Фото Володимира Чеппеля, пресслужба фільму

Про що сюжет

Читайте у великому інтерв'ю з автором прем'єри фільму "Носоріг" – Олегом Сенцовим та продюсером Денисом Івановим у рамках проєкту " Інтерв'ю 24 ".

Синопсис фільму короткий та чіткий: сюжет стрічки розказує про історію життя бандита з провінції на фоні лихих 90-тих. Редакція Кіно 24 вже переглянула стрічку і хотіла б поділитись враженням від побаченого.

Варто пам'ятати, "Носоріг" це авторське кіно. А дивитись авторське кіно – це як дивитись на мистецтво, на картину – тільки в динаміці. Ніщо довкола неважливо, окрім внутрішнього діалогу глядача з головним героєм, у нашому випадку – антигероєм.

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Що є спільного у нас з антигероєм

Фільм розпочинається спогадами про дитинство та юність Вови "Носорога". Завдяки оригінальному монтажеві складається враження, ніби ми прийшли в гості до головного героя, й нас водять по кімнатах як у мнемонічних практиках: у цій кімнаті – перші яскраві спогади раннього дитинства, в іншій – спогади про те, як брат повернувся з армії і так далі. Усі кімнати емоційні, усі складаються в один єдиний фундамент – життєвий досвід головного персонажа. Згадайте своє дитинство? Усі наші спогади пов'язані з певними яскравими емоціями: приємні вони чи ні. Режисер дає глядачеві зрозуміти, що його антигерой мав звичайне дитинство, зі своїм горем та радощами, зі своїми особливими втратами та здобутками, як і всі ми. Отже, антигерой – один з нас.

Поза тим, вже не секрет, що назва стрічки та прізвисько головного героя, наче анонсує, – це фільм про людину, яка б'є в лоб, не думаючи. Тож, не дивно, що з роллю справитись міг тільки той, хто вже має схожий досвід. Обрати на роль Сергія Філімонова – непрофесійного актора, громадського діяча, учасника бойових дій у російсько-українській війні, – це чи не найкраще рішення Сенцова.



Кадр з фільму "Носоріг" / Пресслужба фільму

Які вони – українські гангстери

На перший погляд може здатись, що діалоги занадто прості та поверхневі, але спробуймо бути реалістами, як нас закликає Сенцов. Усі ми в побуті спілкуємось простою мовою на приземлені теми і наші побутові діалоги не те, з чого можна знімати фільм. Тому, здається, що атмосфера та емоції, які ми відчуваємо до головного героя – це саме те, що важливе у цій кримінальній драмі.

В одному з епізодів Вова та його друг на прізвисько "Плюс" зустрічають у кафе дивного чоловіка, який каже: "Я сьогодні зустрів хороших людей". Потім виявляється, що він теж, як і всі "хто вмів крутитись" у 90-х – є колишнім бандитом, але тепер він має бізнес і плани побувати у кожному куточку планети, а може навіть полетіти у космос.

Бо хороші люди – вони які? Які чинять все життя добре, чи, як цей незнайомець з кафе, –"спокутують" свої гріхи, начебто роблять висновки, починають жити "по-новому"? Бо тоді здається, відповідь на питання очевидна, – ці "хороші люди" серед нас, відлуння українських гангстерів 90-х, які тепер стали політиками та бізнесменами, олігархами. Чи не так?



Кадр з фільму "Носоріг" / Пресслужба фільму

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Чи можемо ми не любити головного героя

Можемо. І Вова "Носоріг" цьому чудовий приклад. Людину, яка не чуйна до інших, любити важко. Але співпереживати – це вже зовсім інша історія. І от співчувати Вові доведеться. Але це буде непросто. Олег Сенцов підготував блискучий вибуховий коктейль з емоцій для свого глядача: відраза, огида, образа, злість – це те, що відчуваєш протягом більшої половини фільму. І пам'ятаєш, Вова бандит. Ніхто не хоче бачити в бандиті людину, бо це означає уподібнити собі ворога та уподібнитись до нього.

Філософські бесіди, які веде головний герой з Людиною у чорному, чи то образ Бога, чи то образ совісті, яка виявляється приходить навіть до таких людей, як Вова.



Кадр з фільму "Носоріг" / Пресслужба фільму

Притча чи кримінальна драма

Напружена та неочікувана розв'язка фільму накриває з головою від встановленого порядку та справедливості, а також від катарсису головного героя. У вас можуть бути інші враження, але головне – це те, що певний час, думки про Вову "Носорога" вас не полишать точно. Це саме та стрічка, яка піде з вами додому після кінотеатру. І це чи не перше українське кіно, яке здатне на таку силу – говорити про совість.

Оцінка редакції Кіно 24 – 8 з 10.