"Носорог" Сенцова: честный отзыв на первый украинский фильм о гангстерах

Если вы по каким-то уважительным причинам еще не пошли в кинотеатр на просмотр фильма Олега Сенцова "носорог", то редакция кино 24 спешит поделиться впечатлением от ленты. Премьера первой украинской криминальной драмы состоялась 17 февраля 2022 года.

"Все ждут первый большой фильм Олега Сенцова", – сказал Денис Иванов, продюсер фильма "Носорог" во время интервью 24 каналу. И с этим невозможно не согласиться. О том, почему ленту Сенцова таки стоит просмотра в кинотеатре, – читайте далее.

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Почему Олег Сенцов

Начиная с неожиданной наглой военной атаки России в 2014 году, заканчивая угрозами полномасштабного вторжения сейчас Украина переживает восьмой тяжелый год. И за эти годы агрессии северного соседа потешных воспоминаний не так много, в частности, один из которых – это день освобождения и возвращения в Украину из российского плена режиссера Олега Сенцова.

Без преувеличения, почти каждый украинец ждал возвращения Олега в Украину: как старого знакомого, брата, мужа, сына. Это победа Украины и личная победа Олега за то, что жив, за то, что продолжает творить в трудное время, за то, что от 17 февраля 2022 года мы можем посетить премьеру его второго полнометражного фильма "Носорог".

Сергей Филимонов / Фото Владимира Чеппеля, пресс-служба фильма

О чем сюжет

Читайте большое интервью с автором премьеры фильма "Носорог" – Олегом Сенцовым и продюсером Денисом Ивановым в рамках проекта "Интервью 24".

Синопсис фильма короткий и четкий: сюжет ленты рассказывает об истории жизни бандита из провинции на фоне лихих 90-х. Редакция кино 24 уже просмотрела ленту и хотела бы поделиться впечатлением от увиденного.

Стоит помнить, "Носорог" это авторское кино. А смотреть авторское кино – это как смотреть на искусство, на картину – только в динамике. Ничто вокруг неважно, кроме внутреннего диалога зрителя с главным героем, в нашем случае – антигероем.

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Что есть общего у нас с антигероем

Фильм начинается воспоминаниями о детстве и юности Вовы "Носорога". Благодаря оригинальному монтажу складывается впечатление, будто мы пришли в гости к главному герою, и нас водят по комнатам как в мнемонических практиках в этой комнате – первые яркие воспоминания раннего детства, в другой – воспоминания о том, как брат вернулся из армии и так далее. Все комнаты эмоциональны, все складываются в один единственный фундамент – жизненный опыт главного персонажа. Вспомните свое детство? Все наши воспоминания связаны с определенными яркими эмоциями: приятны они или нет. Режиссер дает зрителю понять, что его антигерой имел обычное детство, со своим горем и радостями, со своими особыми потерями и достижениями, как и все мы. Итак, антигерой - один из нас.

Кроме того, уже не секрет, что название ленты и прозвище главного героя, как анонсирует, – это фильм о человеке, который бьет в лоб, не думая. Поэтому неудивительно, что с ролью мог справиться только тот, кто уже имеет подобный опыт. Выбрать на роль Сергея Филимонова – непрофессионального актера, общественного деятеля, участника боевых действий в российско-украинской войне, – это едва ли не лучшее решение Сенцова.

Кадр из фильма "Носорог" / пресс-служба фильма

Какие они – украинские гангстеры

На первый взгляд может показаться, что диалоги слишком просты и поверхностны, но попробуем быть реалистами, как нас призывает Сенцов. Все мы в быту общаемся простым языком на приземленные темы и наши бытовые диалоги не то, с чего можно снимать фильм. Поэтому кажется, что атмосфера и эмоции, которые мы испытываем к главному герою, – это именно то, что важно в этой криминальной драме.

В одном из эпизодов Вова и его друг по прозвищу "Плюс" встречают в кафе странного мужчину, который говорит: "Я сегодня встретил хороших людей". Потом оказывается, что он тоже, как и все кто умел крутиться" в 90-х – является бывшим бандитом, но теперь он имеет бизнес и планы побывать в каждом уголке планеты, а может даже полететь в космос.

Потому что хорошие люди – они какие? Которые поступают всю жизнь хорошо, или, как этот незнакомец из кафе, – "искупают" свои грехи, как будто делают выводы, начинают жить"по-новому"? Потому что тогда кажется, ответ на вопрос очевиден, – эти "хорошие люди" среди нас, эхо украинских гангстеров 90-х, которые теперь стали политиками и бизнесменами, олигархами. Не так ли?

Кадр из фильма "Носорог" / пресс-служба фильма

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Можем ли мы не любить главного героя

Можем. И Вова "Носорог" этому замечательный пример. Человека, который не отзывчив к другим, любить трудно. Но сопереживать – это уже совсем другая история. И вот сочувствовать Вове придется. Но это будет непросто. Олег Сенцов подготовил блестящий взрывной коктейль из эмоций для своего зрителя: отвращение, обида, злость – это то, что чувствуешь на протяжении большей половины фильма. И помнишь, Вова бандит. Никто не хочет видеть в бандите человека, потому что это значит уподобить себе врага и уподобиться ему.

Философские беседы, которые ведет главный герой с Человеком в черном, то ли образ Бога, то ли образ совести, которая оказывается приходит даже к таким людям, как Вова.

Кадр из фильма "Носорог" / пресс-служба фильма

Притча или криминальная драма

Напряженная и неожиданная развязка фильма накрывает с головой от установленного порядка и справедливости, а также от катарсиса главного героя. У вас могут быть другие впечатления, но главное – это то, что какое-то время, мысли о Вове "Носороге" вас не оставят точно. Это именно та лента, которая пойдет с вами домой после кинотеатра. И это едва ли не первое украинское кино, которое способно на такую силу – говорить о совести.

Оценка редакции Кино 24 – 8 из 10.