"Все ждут первый большой фильм Олега Сенцова", – сказал Денис Иванов, продюсер фильма "Носорог" во время интервью 24 каналу. И с этим невозможно не согласиться. О том, почему ленту Сенцова таки стоит просмотра в кинотеатре, – читайте далее.

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Почему Олег Сенцов

Начиная с неожиданной наглой военной атаки России в 2014 году, заканчивая угрозами полномасштабного вторжения сейчас Украина переживает восьмой тяжелый год. И за эти годы агрессии северного соседа потешных воспоминаний не так много, в частности, один из которых – это день освобождения и возвращения в Украину из российского плена режиссера Олега Сенцова.

Без преувеличения, почти каждый украинец ждал возвращения Олега в Украину: как старого знакомого, брата, мужа, сына. Это победа Украины и личная победа Олега за то, что жив, за то, что продолжает творить в трудное время, за то, что от 17 февраля 2022 года мы можем посетить премьеру его второго полнометражного фильма "Носорог".

Сергей Филимонов / Фото Владимира Чеппеля, пресс-служба фильма

Важно. Читайте большое интервью с автором премьеры фильма "Носорог" – Олегом Сенцовым и продюсером Денисом Ивановым в рамках проекта "Интервью 24".

О чем сюжет

Синопсис фильма короткий и четкий: сюжет ленты рассказывает об истории жизни бандита из провинции на фоне лихих 90-х. Редакция кино 24 уже просмотрела ленту и хотела бы поделиться впечатлением от увиденного.

Стоит помнить, "Носорог" это авторское кино. А смотреть авторское кино – это как смотреть на искусство, на картину – только в динамике. Ничто вокруг неважно, кроме внутреннего диалога зрителя с главным героем, в нашем случае – антигероем.

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Что есть общего у нас с антигероем

Фильм начинается воспоминаниями о детстве и юности Вовы "Носорога". Благодаря оригинальному монтажу складывается впечатление, будто мы пришли в гости к главному герою, и нас водят по комнатам как в мнемонических практиках в этой комнате – первые яркие воспоминания раннего детства, в другой – воспоминания о том, как брат вернулся из армии и так далее. Все комнаты эмоциональны, все складываются в один единственный фундамент – жизненный опыт главного персонажа. Вспомните свое детство? Все наши воспоминания связаны с определенными яркими эмоциями: приятны они или нет. Режиссер дает зрителю понять, что его антигерой имел обычное детство, со своим горем и радостями, со своими особыми потерями и достижениями, как и все мы. Итак, антигерой - один из нас.

Кроме того, уже не секрет, что название ленты и прозвище главного героя, как анонсирует, – это фильм о человеке, который бьет в лоб, не думая. Поэтому неудивительно, что с ролью мог справиться только тот, кто уже имеет подобный опыт. Выбрать на роль Сергея Филимонова – непрофессионального актера, общественного деятеля, участника боевых действий в российско-украинской войне, – это едва ли не лучшее решение Сенцова.

Кадр из фильма "Носорог" / пресс-служба фильма

Какие они – украинские гангстеры

На первый взгляд может показаться, что диалоги слишком просты и поверхностны, но попробуем быть реалистами, как нас призывает Сенцов. Все мы в быту общаемся простым языком на приземленные темы и наши бытовые диалоги не то, с чего можно снимать фильм. Поэтому кажется, что атмосфера и эмоции, которые мы испытываем к главному герою, – это именно то, что важно в этой криминальной драме.

В одном из эпизодов Вова и его друг по прозвищу "Плюс" встречают в кафе странного мужчину, который говорит: "Я сегодня встретил хороших людей". Потом оказывается, что он тоже, как и все кто умел крутиться" в 90-х – является бывшим бандитом, но теперь он имеет бизнес и планы побывать в каждом уголке планеты, а может даже полететь в космос.

Потому что хорошие люди – они какие? Которые поступают всю жизнь хорошо, или, как этот незнакомец из кафе, – "искупают" свои грехи, как будто делают выводы, начинают жить"по-новому"? Потому что тогда кажется, ответ на вопрос очевиден, – эти "хорошие люди" среди нас, эхо украинских гангстеров 90-х, которые теперь стали политиками и бизнесменами, олигархами. Не так ли?

Кадр из фильма "Носорог" / пресс-служба фильма

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Можем ли мы не любить главного героя

Можем. И Вова "Носорог" этому замечательный пример. Человека, который не отзывчив к другим, любить трудно. Но сопереживать – это уже совсем другая история. И вот сочувствовать Вове придется. Но это будет непросто. Олег Сенцов подготовил блестящий взрывной коктейль из эмоций для своего зрителя: отвращение, обида, злость – это то, что чувствуешь на протяжении большей половины фильма. И помнишь, Вова бандит. Никто не хочет видеть в бандите человека, потому что это значит уподобить себе врага и уподобиться ему.

Философские беседы, которые ведет главный герой с Человеком в черном, то ли образ Бога, то ли образ совести, которая оказывается приходит даже к таким людям, как Вова.

Кадр из фильма "Носорог" / пресс-служба фильма

Притча или криминальная драма

Напряженная и неожиданная развязка фильма накрывает с головой от установленного порядка и справедливости, а также от катарсиса главного героя. У вас могут быть другие впечатления, но главное – это то, что какое-то время, мысли о Вове "Носороге" вас не оставят точно. Это именно та лента, которая пойдет с вами домой после кинотеатра. И это едва ли не первое украинское кино, которое способно на такую силу – говорить о совести.

Оценка редакции Кино 24 – 8 из 10.