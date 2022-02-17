"Усі чекають на перший великий фільм Олега Сенцова", – сказав Денис Іванов, продюсер фільму "Носоріг" під час інтерв'ю 24 каналу. І з цим неможливо не погодитись. Про те, чому стрічка Сенцова таки варта перегляду у кінотеатрі, – читайте далі.

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Чому Олег Сенцов

Починаючи із несподіваної нахабної військової атаки Росії у 2014 року, закінчуючи погрозами повномасштабного вторгнення тепер, Україна переживає восьмий тяжкий рік. І за ці роки агресії північного сусіда потішних спогадів не так багато, зокрема, один з яких – це день звільнення та повернення до України з російського полону режисера Олега Сенцова.

Без перебільшення, майже кожен українець чекав на повернення Олега в Україну: наче старого знайомого, брата, чоловіка, сина. Це перемога України і особиста перемога Олега за те, що живий, за те, що продовжує творити у нелегкий час, за те, що від 17 лютого 2022 року ми можемо відвідати прем'єру його другого повнометражного фільму "Носоріг".



Сергій Філімонов / Фото Володимира Чеппеля, пресслужба фільму

Важливо. Читайте у великому інтерв'ю з автором прем'єри фільму "Носоріг" – Олегом Сенцовим та продюсером Денисом Івановим у рамках проєкту " Інтерв'ю 24".

Про що сюжет

Синопсис фільму короткий та чіткий: сюжет стрічки розказує про історію життя бандита з провінції на фоні лихих 90-тих. Редакція Кіно 24 вже переглянула стрічку і хотіла б поділитись враженням від побаченого.

Варто пам'ятати, "Носоріг" це авторське кіно. А дивитись авторське кіно – це як дивитись на мистецтво, на картину – тільки в динаміці. Ніщо довкола неважливо, окрім внутрішнього діалогу глядача з головним героєм, у нашому випадку – антигероєм.

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Що є спільного у нас з антигероєм

Фільм розпочинається спогадами про дитинство та юність Вови "Носорога". Завдяки оригінальному монтажеві складається враження, ніби ми прийшли в гості до головного героя, й нас водять по кімнатах як у мнемонічних практиках: у цій кімнаті – перші яскраві спогади раннього дитинства, в іншій – спогади про те, як брат повернувся з армії і так далі. Усі кімнати емоційні, усі складаються в один єдиний фундамент – життєвий досвід головного персонажа. Згадайте своє дитинство? Усі наші спогади пов'язані з певними яскравими емоціями: приємні вони чи ні. Режисер дає глядачеві зрозуміти, що його антигерой мав звичайне дитинство, зі своїм горем та радощами, зі своїми особливими втратами та здобутками, як і всі ми. Отже, антигерой – один з нас.

Поза тим, вже не секрет, що назва стрічки та прізвисько головного героя, наче анонсує, – це фільм про людину, яка б'є в лоб, не думаючи. Тож, не дивно, що з роллю справитись міг тільки той, хто вже має схожий досвід. Обрати на роль Сергія Філімонова – непрофесійного актора, громадського діяча, учасника бойових дій у російсько-українській війні, – це чи не найкраще рішення Сенцова.



Кадр з фільму "Носоріг" / Пресслужба фільму

Які вони – українські гангстери

На перший погляд може здатись, що діалоги занадто прості та поверхневі, але спробуймо бути реалістами, як нас закликає Сенцов. Усі ми в побуті спілкуємось простою мовою на приземлені теми і наші побутові діалоги не те, з чого можна знімати фільм. Тому, здається, що атмосфера та емоції, які ми відчуваємо до головного героя – це саме те, що важливе у цій кримінальній драмі.

В одному з епізодів Вова та його друг на прізвисько "Плюс" зустрічають у кафе дивного чоловіка, який каже: "Я сьогодні зустрів хороших людей". Потім виявляється, що він теж, як і всі "хто вмів крутитись" у 90-х – є колишнім бандитом, але тепер він має бізнес і плани побувати у кожному куточку планети, а може навіть полетіти у космос.

Бо хороші люди – вони які? Які чинять все життя добре, чи, як цей незнайомець з кафе, –"спокутують" свої гріхи, начебто роблять висновки, починають жити "по-новому"? Бо тоді здається, відповідь на питання очевидна, – ці "хороші люди" серед нас, відлуння українських гангстерів 90-х, які тепер стали політиками та бізнесменами, олігархами. Чи не так?



Кадр з фільму "Носоріг" / Пресслужба фільму

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Чи можемо ми не любити головного героя

Можемо. І Вова "Носоріг" цьому чудовий приклад. Людину, яка не чуйна до інших, любити важко. Але співпереживати – це вже зовсім інша історія. І от співчувати Вові доведеться. Але це буде непросто. Олег Сенцов підготував блискучий вибуховий коктейль з емоцій для свого глядача: відраза, огида, образа, злість – це те, що відчуваєш протягом більшої половини фільму. І пам'ятаєш, Вова бандит. Ніхто не хоче бачити в бандиті людину, бо це означає уподібнити собі ворога та уподібнитись до нього.

Філософські бесіди, які веде головний герой з Людиною у чорному, чи то образ Бога, чи то образ совісті, яка виявляється приходить навіть до таких людей, як Вова.



Кадр з фільму "Носоріг" / Пресслужба фільму

Притча чи кримінальна драма

Напружена та неочікувана розв'язка фільму накриває з головою від встановленого порядку та справедливості, а також від катарсису головного героя. У вас можуть бути інші враження, але головне – це те, що певний час, думки про Вову "Носорога" вас не полишать точно. Це саме та стрічка, яка піде з вами додому після кінотеатру. І це чи не перше українське кіно, яке здатне на таку силу – говорити про совість.

Оцінка редакції Кіно 24 – 8 з 10.