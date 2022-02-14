Нова легенда "Володар перснів: Персні влади": Amazon показав видовищний трейлер серіалу

У межах Суперкубку стрімінг Amazon Prime Video показав видовищний довгоочікуваний тизер-трейлер серіалу "Володар перснів: Персні влади". Прем’єра шоу запланована на 2 вересня 2022 року.

Історія у новому проєкті розгортатиметься за тисячі років до подій з книг письменника Джона Толкіна і фільмів Пітера Джексона за мотивами "Володаря перснів". Відомо, що Amazon вже запланував 5 сезонів цього серіалу, повідомляє 24 канал.

Цікаво Створено в Голлівуді: в яких стрічках можна побачити вигадані азартні ігри

У першому сезоні буде 8 серій, бюджет яких склав 464 мільйони доларів. Шоуранерами серіалу є Джон Д. Пейн і Патрік Маккей. Режисером перших двох епізодів буде Хуан Антоніо Байона.

Головні ролі у серіалі зіграють:

Ленні Генрі ("Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"),

Роберт Арамайо ("Гра престолів"),

Назанін Бон'яді ("Готель Мумбаї: протистояння"),

Морфідд Кларк ("Темні матерії", "Дракула") та інші зірки.

У тизері-трейлері можна детальніше розглянути головних персонажів, зокрема молодих Ельронда та леді Ґаладріель, крім цього, у відео ми бачимо вже знайомі та нові дивовижні локації.

"Володар перснів: Персні влади": дивіться тизер-трейлер до серіалу

Що відомо про "Володаря перснів"

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

"Володар перснів" – це кіноадаптація однойменного роману-трилогії Джона Толкіна. У 1997 році Пітер Джексон отримав права на екранізацію твору у продюсера Сола Зенца. Пізніше режисер запропонував проєкт студії New Line Cinema. Зйомки розпочали у 1999 році.

Фільми трилогії виходили впродовж трьох років: